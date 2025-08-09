9 de agosto de 2025

La Biblioteca Popular «25 de Mayo» cumple 97 años

3 horas atrás Fm Alpha

En el marco del 97º aniversario de nuestra Biblioteca los invitamos a participar el martes 12 de agosto a las 19hs. de una tarde noche mágica donde la lectura en voz alta nos abriga, nos conecta y nos invita a soñar, compartiendo historias, recuerdos y afectos. La Biblioteca abre sus puertas para recuperar juntos el ritual del cuento antes de dormir en un espacio cálido, íntimo y para todas las edades. Con la participación de: Abuelas y Abuelos Cuentacuentos y Talleres de Literatura infantil, adolescentes y adultos. Los esperamos el martes 12 de agosto a las 19 hs., en la Biblioteca Popular 25 de Mayo, Rivadavia 325.

