Se realiza mañana domingo el FESTILEO 2025

El Club Leo Las Flores invita a la comunidad a participar este domingo 10 de agosto desde las 15hs. en el Playón Ferroviario (25 de Mayo y Pellegrini) del tradicional festejo por el Día de la Niñez en nuestra ciudad. Habrá regalos , juegos, diversión y el clásico sorteo de la bicicleta. «Es un evento hermoso para disfrutar en familia y para que los más chicos festejen su día», expresó Abril Lucero, integrante de la institución este sábado a FM Alpha.

