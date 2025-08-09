9 de agosto de 2025

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Se realiza mañana domingo el FESTILEO 2025

1 minuto de lectura
2 horas atrás Fm Alpha
El Club Leo Las Flores invita a la comunidad a participar este domingo 10 de agosto desde las 15hs. en el Playón Ferroviario (25 de Mayo y Pellegrini) del tradicional festejo por el Día de la Niñez en nuestra ciudad. Habrá regalos , juegos, diversión y el clásico sorteo de la bicicleta. «Es un evento hermoso para disfrutar en familia y para que los más chicos festejen su día», expresó Abril Lucero, integrante de la institución este sábado a FM Alpha.

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

1 minuto de lectura

DDI Las Flores: Detención por abuso sexual

2 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

La Biblioteca Popular «25 de Mayo» cumple 97 años

3 horas atrás Fm Alpha
2 minutos de lectura

Banderazo este domingo por la construcción de la Autovía en la Ruta 3

4 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

1 minuto de lectura

DDI Las Flores: Detención por abuso sexual

2 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Se realiza mañana domingo el FESTILEO 2025

2 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

La Biblioteca Popular «25 de Mayo» cumple 97 años

3 horas atrás Fm Alpha
2 minutos de lectura

Banderazo este domingo por la construcción de la Autovía en la Ruta 3

4 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.