BM – 10 de septiembre

IMPORTANTE ACOMPAÑAMIENTO A LA ESCUELA NORMAL El intendente Alberto Gelené y la directora de Políticas Educativas Silveria Gimenez, mantuvieron un encuentro con integrantes de la Cooperadora y Comunidad Educativa de la Escuela Normal Superior con el objetivo de concretar un importante acompañamiento a la institución para distintas realizaciones. Este gesto, al igual que el que se lleva adelante con demás establecimientos, refleja el compromiso inquebrantable del Gobierno Municipal con la educación pública y el desarrollo de nuestra comunidad. La Escuela Normal ha sido y seguirá siendo un pilar fundamental en la formación de niños y jóvenes de la ciudad, y este aporte busca fortalecer su calidad educativa y contribuir al mantenimiento edilicio para el bienestar de todos los estudiantes. El intendente Gelené manifestó que la gestión siempre estará enfocada en priorizar la educación y realizar los aportes necesarios para el adecuado funcionamiento de las instituciones que lo requieran.

NUEVO HORARIO PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS Mediante la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos se recuerda a la población que desde este mes la Recolección Nocturna de Residuos Domiciliarios se realiza a partir de las 20 horas.

El recorrido se lleva adelante de la siguiente manera:

– Lunes, miércoles y viernes por calles paralelas a Avda. Rivadavia

– Martes, jueves y domingos por calles paralelas a Avda. San Martín

HOMENAJE Y RECONOCIMIENTO A TITO URNISSA El domingo 28 de septiembre a las 20 horas en el Salón Rojo del Palacio Municipal se realizará un merecido homenaje a Tito Urnissa. Un reconocido y respetado poeta costumbrista criollo, gaucho de los tiempos de antes, de ayer y de hoy. Su obra es conocida a nivel nacional y llevada al canto por muchísimos cantores y cantoras de nuestra tierra. Lleva escritos tres libros: “Al tranquito por mi huella”, “Pa’ que mi raza no muera” y “De mi vida y de mi pueblo”, en los cuales, los versos y la poesía nos invitan a viajar al corazón de la pampa, la llanura, la historia, nuestra historia, la de la gente que fue forjando nuestra patria. Nacido allá por 1945 en la estancia «Los Alamos» del Partido de Las Flores, hoy sigue escribiendo como lo ha hecho durante toda su vida. Por su prestigio, es convocado a menudo como jurado de diferentes certámenes y seguirá siendo un eterno referente para las nuevas generaciones. La buena idea del próximo reconocimiento a la figura de Tito Urnissa, encarnada por un grupo de referentes artísticos gauchescos de nuestro pueblo, ha recibido también el apoyo de la Dirección Municipal de Cultura.

SE ACERCA EL 11° ENCUENTRO CORAL CIUDAD DE LAS FLORES Este viernes 12 con un concierto que comenzará a las 21 horas y que se llevará a cabo en el Templo Parroquial, se dará inicio al 11° Encuentro Coral Ciudad de Las Flores y sus Parajes Rurales, un evento ya tradicional que año tras año concentra la participación de importantes agrupaciones corales de distintos lugares de la provincia de Buenos Aires y del país. El Coro Polifónico Municipal de Las Flores, que dirige el profesor Miguel Angel Polito, será anfitrión y partícipe en tres jornadas consecutivas que más allá de lo artístico musical, siempre se han caracterizado por su camaradería y buenos momentos compartidos. La actividad del sábado por la tarde se destacará por la realización de un Taller Coral a cargo del Maestro Marcelo Valva en la localidad rural de El Trigo, lugar donde habrá música, paseos y sabores para disfrutar. Por la noche, a las 21 horas, habrá un concierto en el Centro de Jubilados Las Flores (Alem y Pueblos Originarios). El domingo a las 12:30 horas en el Parque Plaza Montero, se desarrollará la Cantata al aire libre al borde la laguna, mientras que el cierre de todas las actividades se concentrará con un gran almuerzo en el Centro Recreativo Municipal “Pte. Néstor Kirchner”. Arribarán a Las Flores para formar parte del 11° Encuentro Coral Ciudad de Las Flores y sus Parajes Rurales: Grupo Vocal Anhelo, Coro del Instituto San José de Morón, Coro Matices, Coro de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA y el Coro Allegro.

