Policiales: Sub-DDI Las Flores demoró a tres personas por promoción de juego clandestino

La Subdelegación Departamental de Investigaciones en función Judicial Las Flores informa que en horas de la tarde del día de ayer personal de dicha dependencia, contando con la colaboración de personal de Policía de Seguridad Comunal Las Flores, cumplimentando distintas tareas investigativas y operativo dispuesto por la superioridad en el marco de prevención y represión de los delitos en todas sus gamas, en momentos que efectuaban recorridas en la planta urbana de este medio, procedieron a la interceptación en Avenida San Martin y Pellegrini de tres masculinos oriundos de la localidad de Virrey del Pino, Partido de la Matanza. Dichas personas se hallaban en la vía pública repartiendo volantes los cuales promocionaban una plataforma de casino virtual, razón por la cual se procedió a la demora de los mismos. De manera inmediata se iniciaron actuaciones por “PROMOCION DE JUEGO CLANDESTINO”, con intervención de la Ayudantía Fiscal de Las Flores a cargo del Dr. Pablo Iparraguirre y la Unidad Funcional de Instrucción a cargo de la Dra. Laura Margaretic, ambos del Departamento Judicial de Azul. Estos ciudadanos Fueron identificados como Bordón Iván, Fuente Alba Matías e Ibarra Gabriel todos con domicilio en el conurbano bonaerense, los cuales fueron trasladados hasta el asiento de la Sub DDI Local donde se labraron las actuaciones correspondientes y se procedió al secuestro de tres teléfonos celulares, la totalidad de folletos de material papel, un talonario enumerado y una guillotina metálica corta papel, elementos estos de interés para la prosecución de la presente investigación, los cuales serán puestos a disposición de fiscalía interviniente.

About The Author