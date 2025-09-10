Tribuna Discapacitados y Trabajadores Jubilados Las Flores se manifestarán hoy

(foto archivo) Diversas organizaciones entre ellas TRIBUNA DISCA y PLENARIO DE TRABAJADORES JUBILADOS, nos manifestamos como expresión de lo votado en la última Asamblea Virtual Nacional: 1) Reafirmar el compromiso con el derecho fundamental a la libertad de expresión, un pilar esencial para una sociedad democrática y plural. 2) Reclamar la devolución de las Pensiones no Contributivas (P.N.C) cortadas arbitrariamente por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). 3) Exigir la reincorporación de las y los despedidos de la Agencia. 4) Plena vigencia de la ley de Emergencia en Discapacidad. 5) Las y los Jubilados señalamos que estamos Frente a un gobierno de «coimeros» que se roba el presupuesto de ANSES y del PAMI. Nuestro derecho es recibir una Contribución actualizada de nuestros Haberes, la devolución de los medicamentos y la entrega de los insumos de calidad. Hoy por ello, en Las Flores concentramos en el veredón municipal a las 15:30hs. Quedan todas/as invitados a participar.



