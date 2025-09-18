BM – jueves 18 de septiembre

PRIMER CONCURSO FOTOGRÁFICO «ENFOQUE FLORENSE» La Dirección de Cultura de la ciudad de Las Flores convoca al 1° Concurso Fotográfico “Enfoque florense” destinado a profesionales y/o aficionados florenses de la fotografía artística. La inscripción en el Concurso tiene por objeto estimular la creatividad, propiciar las producciones artísticas independientes, divulgar aspectos y costumbres sociales y promover la difusión y conservación del patrimonio cultural de nuestra Ciudad. El tema del presente concurso es libre, aunque las tomas deben ser específicas del Partido de Las Flores. Existirán dos categorías: Menores: de 12 a 18 años y Mayores: 18 años en adelante. La recepción de imágenes será hasta el 17 de octubre de 2025. Para acceder a las Bases completas, ingresar a https://lasflores.gob.ar/bases-y-condiciones-enfoque-florense/

JUEGOS BONAERENSES: PROPATO SAN MARTÍN/VALDÉZ Y GIACOIA PUENTE/RIVAROLA A LA FINAL PROVINCIAL EN PADEL La Secretaría de Deportes y Cultura felicita a los jugadores de padel que ayer en 25 de Mayo se impusieron en la Fase Regional de los Juegos Bonaerenses 2025, logrando el pasaporte para disputar la Final Provincial que se desarrollará desde el domingo 12 hasta el viernes 17 de octubre en Mar del Plata. En la categoría Sub 16, Santino Propato San Martín y Matías Valdéz vencieron 6/3 y 6/4 a Olavarría (cuartos de final), 6/2 y 6/0 a Saladillo (semifinal); y 6/4 y 6/3 a 25 de Mayo (final). Por otro lado, en Sub 14, Nehuén Giacoia Puente y Simón Rivarola superaron 6/3 y 7/5 a Saladillo (semifinal) y 6/4 y 6/0 a 25 de Mayo (final).

SUMANDO EXPERIENCIAS PARA EL DESARROLLO LOCAL: EL INTENDENTE PRESENTE EN EL CONGRESO CREA 2025 En representación de la Municipalidad de Las Flores, el intendente Alberto Gelené se encuentra participando del Congreso CREA 2025 que se desarrolla hoy jueves 18 y mañana viernes 19 en Tecnópolis. CREA es una asociación civil sin fines de lucro integrada y dirigida por empresarios agropecuarios y en esta oportunidad realiza el evento bajo el lema “Viví la energía transformadora” con el objetivo de reflexionar sobre los desafíos actuales y futuros del campo, inspirar a las personas, potenciar las empresas e impulsar las comunidades. En esta edición, tal como se indica desde la organización, el Congreso se centra en la «Producción Eficiente: la clave para hacer más con menos» y se abordan temas relacionados con la innovación tecnológica, la sostenibilidad, la eficiencia productiva, entre otros. Esto permite reunir experiencias, datos y tendencias para implementar en políticas en nuestro Municipio que favorezcan las gestiones, la producción y el desarrollo de la economía local.

PARDO CUMPLE 149 AÑOS La querida localidad de Pardo, ubicada en el Cuartel 7mo. Del Partido de Las Flores, a 35 Kilómetros de la planta urbana de nuestra ciudad, arriba hoy 18 de septiembre a su 149º aniversario. Lo celebra con un acto que comenzará a las 14 horas donde luego del Acto Protocolar habrá música y presencia artística. La llegada del ferrocarril el día 18 de septiembre de 1876 y la creación de la estación ferroviaria, ubicada en tierras que pertenecieran al hacendado Lino Pardo, originaron el nombre del poblado que actualmente se caracteriza por su vida apacible y su potencialidad turística. La Municipalidad de Las Flores acompaña y participa del acto festivo y saluda a todos los habitantes del Paraje en este nuevo aniversario.

