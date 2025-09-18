¡Feliz Cumpleaños Pardo!: 149 años de un paraje que sigue enamorando

La querida localidad de Pardo, ubicada en el Cuartel 7mo. del Partido de Las Flores, a 35 kilómetros de la planta urbana de nuestra ciudad, arriba hoy 19 de septiembre a su 149º aniversario. La conmemoración será en horas de la tarde con un acto protocolar donde también habrá música y presencia artística. La llegada del ferrocarril el día 18 de septiembre de 1876 y la creación de la estación ferroviaria, ubicada en tierras que pertenecieran al hacendado Lino Pardo, originaron el nombre del poblado que actualmente se caracteriza por su vida apacible y su potencialidad turística. «Nos encontramos muy bien y creciendo de a poco con una apuesta fuerte al turismo rural y demás proyectos que hacen a nuestro querido paraje», sostuvo ésta mañana Lisandro Paggi, delegado municipal, a FM Alpha.

