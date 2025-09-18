Hockey masculino: «Matungos» en Entre Ríos

El pasado viernes comenzó el Torneo Nacional de Hockey Social en la ciudad de Concepción donde estuvo presente el combinado de hockey masculino de Las Flores «Los Matungos». En este torneo jugaban los campeones de 10 regiones del país (tira masculina). El día viernes jugó vs. Círculo de Goya, donde tuvieron la única derrota por 0 a 3. Finalizando ese día tocó competir vs. «Los Halcones» de Mendoza. En esta oportunidad el encuentro iba a salir 1 a 1 con gol de Juan Cruz Benavidez y ya casi finalizando el encuentro, (a través de un penal en contral) los Halcones logran empatar el partido. El día sábado Los Matungos jugaron vs. La Matanza donde ninguno pudo sacar ventaja del rival, terminando 0 a 0. Ese mismo día se iba a definir la zona vs. Tricolor de Villaguay (Las Flores debía ganar sí o sí para un 5to. partido). Se comenzó ganando 1 a 0 con gol de Alex Veron de desvío pero en el segundo tiempo iba a llegar el empate del equipo rival a través del punto de penal terminando con la ilusión de los florenses. Culminaron en 5to. puesto (por diferencia de goles) pero fue un grupo realmente muy parejo donde el 3ero. de la zona (Villaguay) obtuvo la clasificación por ese último empate ya que había una diferencia de 2 puntos.

Fuente: Prensa Los Matungos Las Flores

