18 de septiembre de 2025

Idea de la UNC para producir hidrógeno verde

7 horas atrás Fm Alpha

Un equipo de la Facultad de Ciencias Químicas propone reemplazarlos por otros de acero inoxidable sólo recubiertos con una delgada capa de níquel. El proyecto logró el primer premio en la edición 2025 del certamen UNC Innova. Dentro del arco de alternativas que se investigan a nivel mundial para reemplazar los combustibles fósiles y reducir las emisiones contaminantes, el hidrógeno verde concentra buena parte de los esfuerzos de la comunidad científico-tecnológica internacional. Sin embargo, los costos de algunos equipos para poder producirlos siguen siendo altos para países como Argentina. Un grupo de la Facultad de Ciencias Químicas de la UNC trabaja en una alternativa de producción nacional que ayudaría a reducir el valor de los electrodos, uno de los principales elementos en este proceso.

Fuente: www.cba24n.com.ar

