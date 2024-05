BM – jueves 2 de mayo

RECORRIDA POR EL PREDIO Y CONSTRUCCIÓN DE APHOGARD La directora de Discapacidad, Manuela Cieza, y el coordinador de la Escuela de Equinoterapia, Matías Distéffano, visitaron el predio donde se realiza la construcción del Hogar para Personas con Discapacidad que lleva adelante la Comisión de APHOGARD. La ocasión fue propicia para visualizar los avances de la obra y ponerse en conocimiento del trabajo que realiza la Asociación, además de ofrecer desde la Dirección de Discapacidad, la disposición para continuar acompañando este importante proyecto, así como para el resto de las actividades que puedan realizarse a futuro.

RETRANSMISIÓN EN LAS FLORES DE AUDIENCIAS DEL JUICIO POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD Este viernes 3 de mayo se volverá a realizar en nuestra ciudad la retransmisión de una nueva audiencia del juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos zona centro de la provincia de Buenos Aires. Será a partir de las 8.30 horas en el Aula 3 de la Secretaría de Educación (Av. Gral. Paz y Alem). Se registrará en el ingreso el DNI de los asistentes. Se recuerda que aquellas personas que integran el listado de ofrecimiento de prueba de la Fiscalía Federal de Víctimas y Testigos, y que no hayan prestado su testimonio aún, no podrán ingresar conforme a la normativa vigente. La actividad es coordinada en conjunto con la Comisión de Familiares y Amigos de los Desaparecidos y Víctimas del Terrorismo de Estado de Las Flores.

PRÓRROGA DEL VENCIMIENTO DE TASAS MUNICIPALES La Secretaría de Economía y Modernización informa que se prorroga hasta el miércoles 8 de mayo el vencimiento de la 1° cuota de 2024 de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene. Se recuerda que las boletas se pueden descargar desde la página web a través del siguiente link https://lasflores.gob.ar/tasas/

“DEBEMOS CONTINUAR TRABAJANDO EN CONJUNTO, NO HAY LIBERTAD SI NO HAY SOLIDARIDAD” El intendente Alberto Gelené brindó su mensaje en el Acto Conmemorativo por el Día Internacional de los Trabajadores. En nuestra ciudad el Acto Protocolar por el Día Internacional de los Trabajadores se llevó a cabo en la Plazoleta del Barrio Empleados de Comercio. Luego del Himno y la colocación de una ofrenda floral al pie de la ermita de San José Obrero, se dio lugar a los discursos alusivos a este 1° de mayo. Mirta Prazsak – presidente de la Comisión Vecinal – destacó a través de un relato ficticio, la importancia de cada trabajador por sus virtudes y no por sus defectos, donde el rol de cada uno es importante para lograr un todo, aun a pesar de las circunstancias difíciles. A su turno, Carla Estabillo y Hernán Patronelli, referentes de la CGT a nivel regional y local, enfatizaron en sus mensajes que “nuestra historia es seguir, luchar, caer y levantarse” y que “solamente en la unión del pueblo trabajador, está la fuerza que se necesita para resistir”. En el momento de la invocación religiosa, el Cura Párroco Eduardo Campion, pidió a Dios que no falte el trabajo digno y honesto y llamó a la unidad y al consenso.

Por su parte, el intendente Alberto Gelené en su discurso, con preocupación por las medidas que se toman desde el gobierno nacional y la reciente media sanción de la llamada “Ley de Bases”, subrayó que no se puede permitir que se siga denostando a la historia de nuestro país tan fácilmente y puntualizó que “no podemos olvidarnos de lo construido en conjunto para felicidad, para los derechos y la dignidad de los que habitamos esta tierra. Y eso tiene que continuar, no hay libertad si no hay solidaridad”. En el marco de la conmemoración, se reconoció a trabajadores destacados de la comunidad: a Blanca María Ponce, peluquera del barrio con 60 años de desempeño en su profesión y al grupo de operarios del Taller Protegido ALMA. Con sentida emoción, recibieron presentes y el saludo de las autoridades.

