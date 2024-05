Mes especial para la Asociación Celíaca Argentina

La renovada institución florense dedicada a la concientización y educación para toda la comunidad, y en especial para quienes padecen esta enfermedad que daña el revestimiento del intestino, se encuentran en plena campaña este mes para visibilizar más el proyecto, por esto, hoy estuvieron en el piso de LA RADIO Sandra Herrera y Jazmín Cruz integrantes de la filial Las Flores.

Sandra: “Hay mucho por hacer, somos conscientes, esto es a nivel mundial, uno charla con gente que viaja al exterior y nos dicen que mucho no se conoce de la enfermedad y hay cada vez más personas, hay que concientizar para dar una mano para integrarlo y que tenga una vida más social y que se sienta más acompañado. Nos hace mucho ruido de la situación de los más chicos y sus consecuencias…Nos tocó en nuestra familia cuando Jazmín cumplió 20 años. Acá en Las Flores hace poco cumplimos 26 años desde aquel 98´ cuando Marcela (Melo) y Fabiana (Fernández) vieron que había un hueco con la información y se movieron fundando ACELA. Hoy día gracias a ellas tenemos una estructura que ahora hay que modernizarlo. Tenemos que seguir llegando a la sociedad con varias acciones…Tenemos un nexo directo con la sede central en La Plata. Hay productos que son de uso más masivo y están en cualquier supermercado. A nivel local andamos haciendo mandados y vemos que en algún local que productos exclusivos están más económicas y lo hacemos saber en nuestro grupo de WhatsApp…Hay comercios conscientes que estos productos suelen ser caros. Hasta por necesidad y seguridad los celíacos somos de cocinar mucho. A nivel local hacemos una cadena. Y en la sede central nos informan de algunas ofertas. En este mes de mayo que es el mes del celíaco los invitamos a los supermercados y almacenes locales a hacer esas ofertas…La relación con ACA es directa, nos informamos, nos hablan de cambios como las obras sociales que restituyen a los celíacos. IOMA es la única obra social que no se adhiere a la norma. Hay una devolución de monto contra factura. También aprovechamos para hacer distintas consultas. Solos no podemos, como todo. Y también agradecemos a la Municipalidad por el apoyo. Hace un mes atrás nos conectamos con el Área de Salud y también con el Consejo Escolar y Educación para poder hacer un relevamiento para saber cuánta gente celiaca hay en Las Flores, nos hemos juntado y queremos trabajar en esto. 1 de cada 100 habitantes es celíaco. Hay gente que no sabe y para tener certeza hay que hacerse la endoscopía y mucha gente que no se atreve a hacérsela… Es importante la consulta al médico…”

Jazmín: “El 5 de mayo es el día del celíaco y tenemos pensado este domingo colocar en el obelisco el logo de la asociación para que todos lo puedan visualizar y de alguna manera visibilizar desde ese lugar, el domingo 26 vamos a realizar un desfile a beneficio de nuestra agrupación en la Sociedad Rural…Ya tenemos el logo, que es el de la ACA y cambia en algo la filial de cada localidad. El logo que destaca a algunos medicamentos es el clásico de las tres espigas con la insignia sin TAAC, va a cambiar por la leyenda Sin Gluten. Hay medicamentos que son aptos pero no están identificados. En algunos casos se mandan a analizar a laboratorios y una vez analizados se coloca ese logo. También ingresando al ANMAT se ve una lista, por eso nosotros decimos que la gente lea bien el folleto y se ve si tiene o no gluten, tambien es aconsejable preguntar en las farmacias…”

ENTREVISTA A JAZMIN CRUZ Y SANDRA HERRERA

