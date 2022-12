BM – jueves 29 de diciembre

PREVENCIÓN DEL DENGUE: COLOCACIÓN DE OVITRAMPAS EN DISTINTAS PUNTOS DE LA CIUDADLas ovitrampas constituyen una de las medidas de prevención del Dengue. La Secretaría de Salud Pública informa que en nuestra ciudad se han colocado al momento 50 unidades, para su posterior estudio y control respecto a la presencia de huevos de mosquito. Su ubicación es previamente estudiada de acuerdo al trabajo que se viene llevando a cabo con nuestra campaña desde el 2020. Cada ovitrampa esta geolocalizada para tener una visión rápida y, en caso de detectar casos positivos, poder rápidamente geolocalizar los puntos vecinos estudiados. Esta es una de las medidas que se complementan en el Plan de Trabajo de Prevención de Dengue, además de las visitas intradomiciliarias de los Agentes Sanitario

PROMULGACIÓN DE ORDENANZAS La Secretaría de Gobierno informa que el Departamento Ejecutivo municipal promulgó las siguientes ordenanzas:

CON FECHA DE PROMULGACIÓN DEL 12 DE OCTUBRE DE 2022:

POR DECRETO N° 2900 DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO LA ORDENANZA N° 3454 por la cual se crea el Registro de Prestadores de Servicios Extra Hoteleros destinado a aquellas personas físicas o jurídicas que ofrezcan inmuebles con fines turísticos dentro del Partido de Las Flores.

POR DECRETO N° 2901 DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO LA ORDENANZA N° 3455 por la cual se establece en el Partido de Las Flores la “Semana del Adulto Mayor” la primera semana del mes de octubre de cada año, en el marco de la conmemoración del “Día Internacional de las Personas de Edad” que se celebra el 1º de octubre de cada año.

POR DECRETO N° 2902 DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO LA ORDENANZA N° 3456 por la cual se convalida el Convenio de colaboración, cooperación técnica y asistencial celebrado entre la Municipalidad de Las Flores y la Empresa Lácteos La Delfina S.A. destinado a desarrollar acciones de cooperación técnica y asistencial, difundiendo la actividad productiva y el fomento del consumo saludable.

CON FECHA DE PROMULGACIÓN DEL 24 DE OCTUBRE DE 2022:

POR DECRETO N° 3049 DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO LA ORDENANZA N° 3457 por la cual se convalida el Contrato de Locación celebrado entre la Municipalidad de Las Flores y los Sres. Luis O. D´Agostino, D.N.I. Nº 16.388.228, Carla D´Agostino, D.N.I. Nº 16.847.751, Andrea D´Agostino, D.N.I. Nº 16.117.073 y Ana D´Agostino, D.N.I. Nº 18.499.257, por un inmueble ubicado en las Avdas. Presidente Perón y Rivadavia del Partido de Las Flores, por el término de TRES (3) años, a partir del 1º de enero de 2022 y hasta el 31 de diciembre de 2024, con destino al funcionamiento de oficinas de Inspección General y Control Urbano, Dirección de Tránsito y Ordenamiento Urbano y Subsecretaría de Protección Ciudadana.

POR DECRETO N° 3050 DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO LA ORDENANZA N° 3458 a través de la cual se autoriza al Departamento Ejecutivo a suscribir el convenio de Adhesión a la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático entre la Asociación Civil Red de Acción Climática, unidad ejecutora de la “Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático” y el Municipio de Las Flores con el fin de realizar evaluaciones de los riesgos climáticos y vulnerabilidades y planes de acción locales de acción climática mediante el desarrollo de proyectos, campañas, encuentros y capacitaciones.

POR DECRETO N° 3051 DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO LA ORDENANZA N° 3459 por la cual se dona a la Provincia de Buenos Aires – Ministerio de Seguridad -, el motor marca Ford, modelo 4 cilindros tipo 2.2 L 16 válvulas DSL, número de fabricación 05469, Número de Motor Grabado 4EPG220400092, el cual se encuentra colocado en el Móvil Policial Marca Ford, Modelo Ranger, Dominio AC252BT, Orden Interino Nº 25.951.

POR DECRETO N° 3052 DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO LA ORDENANZA N° 3460 por la cual se instituye el “30 de octubre día del futbolista y de la futbolista de Las Flores”.

CON FECHA DE PROMULGACIÓN DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2022:

POR DECRETO N° 3307 DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO LA ORDENANZA N° 3461 mediante la cual se convalida en razón de haber evaluado la Comisión de Preadjudicación como conveniente a los intereses municipales el texto del Decreto Nº 2847 del 5 de octubre de 2022 dictado por el Departamento Ejecutivo por el cual en su Art. 1º se adjudicó a la Firma CEMENTOS AVELLANEDA S.A., única oferente, la adquisición de 180 toneladas de Cemento Portland CPN 40 o CPF 40 a granel, por valor de Pesos cuatro millones cuatrocientos cincuenta y tres mil doscientos ($4.453.200,00), según la Licitación Privada Nº 17/2022.

POR DECRETO N° 3308 DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO LA ORDENANZA N° 3462 mediante la cual se convalida el Comodato y Anexos I y II celebrado entre la Asociación Civil Campolimpio SGE y el Municipio de Las Flores por el cual éste último cede en Comodato o préstamo de uso gratuito una fracción de terreno de mil setecientos sesenta y ocho con ochenta y cinco metros cuadrados (1.768,85m2.) que forma parte del inmueble de la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos identificado catastralmente como: Circunscripción I, Sección D, Chacra 152, Parcela 2b, destinado a la construcción y funcionamiento de un “Centro de Almacenamiento Transitorio (CAT)” en el marco del sistema de gestión de envases vacíos de fitosanitarios.

POR DECRETO N° 3309 DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO LA ORDENANZA N° 3463 mediante la cual se impone el nombre Soldado de Malvinas “Carlos Alberto Bonda” al espacio verde situado en la calle Soldado de Malvinas “Gustavo Mondini” entre Avda. General Paz e Hipólito Yrigoyen.

POR DECRETO N° 3310 DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO LA ORDENANZA N° 3464 mediante la cual se declara la emergencia en el Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos del Partido de Las Flores, desde el 1º de diciembre de 2019 al 31 de diciembre de 2023, la urgencia del traslado de la disposición final de los Residuos Sólidos Urbanos generados en la Planta de Tratamiento del Partido de Las Flores y se crea la Mesa de Monitoreo y control de acciones sobre la problemática de la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos.

POR DECRETO N° 3311 DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO LA ORDENANZA N° 3465 mediante la cual se crea en la Ciudad de Las Flores el programa “Impulsar Juventudes” con el objetivo de brindar a los y las jóvenes de entre 12 y 24 años, domiciliados en el Partido de Las Flores, beneficios y descuentos en los comercios adheridos al programa, promoviendo el mercado local y el desarrollo productivo.

s que realizan la tarea de revisar la minimización de espacios propensos a la formación de criaderos de mosquitos y recorren la ciudad dando a conocer medidas de prevención. Gracias a la campaña que se viene realizando en nuestra gestión, no se han detectado en nuestra ciudad casos de dengue, como así tampoco ovitrampas con resultados positivos a esta especie. Recordemos que los criaderos de Aedes Aegypti son peri domiciliarios, y no se han hallado criaderos naturales en zanjas, charcos, lagunas, etcétera, ya que no es un ambiente propicio para que estos se desarrollen.

