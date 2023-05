BM – jueves 4 de mayo

MÁS SEGURIDAD PARA LA CIUDAD: SE INSTALÓ UNA NUEVA CÁMARA LECTORA DE PATENTES Desde el Centro de Monitoreo y Protección Ciudadana fue instalada una nueva Cámara LPR (para reconocimiento de patentes) en un punto estratégico de la ciudad. Con este equipamiento, ya son cinco las cámaras de última generación colocadas, correspondientes a este sistema de lectura de los dominios de los vehículos. De este modo se suma una nueva herramienta para la prevención y para, en caso que se requiera, la investigación de distintos hechos, garantizando así mayor seguridad para la comunidad. Desde el área se informa además que en los próximos días se instalarán nuevas cámaras de seguridad en diversos sectores, alcanzando así un total de 80 equipos instalados y funcionando correctamente.

CONTINÚA EL ACOMPAÑAMIENTO MUNICIPAL AL DESARROLLO DE PROYECTOS EDUCATIVOS El intendente Alberto Gelené, acompañado por el secretario de Educación, profesor Rogelio Díaz, mantuvo un encuentro con estudiantes de 2do y 6to año, docentes y directivo de la Escuela de Educación Secundaria N°3 con el propósito de conocer y continuar acompañando los proyectos pedagógicos que se llevan adelante en la institución y que contribuyen a la formación integral de los y las estudiantes. En el marco de las actividades anuales planificadas por la institución, un grupo de jóvenes participará del Proyecto “Experiencias campamentiles en el ambiente natural”, propuesto por la Dirección provincial de Educación Física. El mismo, se llevará a cabo en el Centro Nacional de Desarrollo Deportivo (Ce.Na.De.) y cuenta con el apoyo de la gestión municipal para su concreción. El intendente Gelené reafirmó el compromiso de la Gestión Municipal por la educación, profundizando el vínculo con las comunidades educativas y propiciando el apoyo permanente para el fortalecimiento de los proyectos pedagógicos propuestos. A su vez, se hizo referencia a las acciones que promueven el acompañamiento a la educación superior para aquellos jóvenes que se encuentran finalizando el nivel secundario.

PRÓRROGA DEL VENCIMIENTO DE TASAS MUNICIPALES La Secretaría de Economía y Finanzas informa que se prorroga hasta el viernes 12 de mayo de 2023 el vencimiento para el pago de la 2° cuota/2023 de la Tasa para Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial Municipal. También se prorroga hasta el mismo día el vencimiento de la 1° cuota/2023 de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene. Dichos vencimientos operaban el 21/4/2023. Se recuerda que las boletas se pueden descargar desde la página web a través del siguiente link https://lasflores.gob.ar/tasas/

PADEL: LOS HERMANOS PROPATO Y EMMA DI TULLIO SE DESTACARON EN EL TERCER SELECTIVO NACIONAL Desde el viernes 28 hasta el domingo 30 de abril se desarrolló en Córdoba la tercera fecha del Selectivo de Menores que organiza la Asociación de Padel Argentino (APA) y este año tiene en total cinco fechas más un máster. Nuevamente Fiorella Propato y Francesca Floriani (San Luis) demostraron por qué son la pareja N° 1 del ranking argentino y se adjudicaron el certamen de la categoría Sub 16 “A”. En tanto, Emma Di Tullio y Azul Ochoa (Río Cuarto Córdoba), al no haber contrincantes en la división Sub 16 “B” se quedaron con el título, pero la organización les dio la oportunidad de participar en Sub 18 “B”, donde cumplieron una excelente actuación llegando a la fase semifinal. De esta manera, Emma quedó como N° 1 del ranking nacional Sub 16 “B”. Asimismo, Santino Propato y Agustín Silva (Mar del Plata) lograron el subcampeonato de la categoría Sub 14 “A”, luego de perder la final en tres sets. En Sub 16 “A”, Valentino De Benedetto y Luciano Bordón (Tandil) fueron superados en octavos de final, mientras que Maitén Giacoia y Julieta Terceros (San Luis), como así también Nehuén Giacoia y Lautaro Lionel Aranda (Florencio Varela), no superaron el grupo de las categorías Sub 16 “A” y Sub 12 “A”, respectivamente.

JIU JITSU: PODIO DE FLORENSES EN PILAR La Secretaría de Deportes felicita a los alumnos de la Academia GFTeam Las Flores por el magnífico desempeño en el torneo Abierto Brazilian de Jiu Jitsu, que se desarrolló el pasado domingo en Pilar. Cintia Córdoba se adjudicó el certamen de la categoría Feixa Blanco Master 1 leve, mientras que Maximiliano Hortel ocupó la primera ubicación en la división Faixa Blanca Master 3 medio pesado y Brisiana de Usubiaga obtuvo el segundo puesto en el certamen exclusivo para infantiles (11 años).

COMIENZA MAÑANA EL PROGRAMA “GRANDES CANTORES Y GRANDES OYENTES” Es un programa de acción comunitaria de la Secretaría de Cultura del Municipio de Las Flores, dirigido a niñeces y adultos mayores con el objetivo de promover en diferentes instituciones de nuestra ciudad, la actividad coral y musical. Esta nueva propuesta es una iniciativa que lleva adelante el Director del Coro Municipal, Miguel Ángel Polito junto a demás integrantes de la agrupación de voces florenses. El proyecto también contará con la presencia de músicos invitados, con el objetivo de generar acciones culturales descentralizadas garantizando de esta manera el acceso de diversos públicos a la actividad coral. El ciclo “Grandes Cantores, Grandes Oyentes” se pondrá en marcha mañana viernes 5 de mayo a las 14 horas en el Centro de Promoción Comunitaria Los Manzanares ubicado en Avenida del Oeste y 25 de Mayo. En tanto, el lunes 16 de mayo el taller de Canto «La Vigüela» animará la propuesta en el Hogar de Ancianos del Hospital Las Flores. Este valioso proyecto artístico comunitario de la Secretaría de Cultura que aplicará la Dirección del Coro Municipal de Las Flores, se realizará todos los meses en diferentes lugares de la ciudad.

