Castraciones de perros sueltos: “En la ordenanza se dejaron llevar por los funcionarios para no trabajar más”

El referente de la Asociación Amigos del Animal Marcelo Silva estuvo en los estudios de la radio, institución que pregona ampliamente por la castración masiva como método más efectivo… “Venimos desde el ’95, casi 30 años, hay para hacer un libro. Logros y retrocesos, logros escasos por decir en los últimos 20 años, cosas para destacar no hay para hacer listado, lo que reclamamos hoy es lo mismo de hace ese tiempo, íbamos a reuniones y convenciones porque íbamos aprendiendo, acumulando experiencia, terminamos con una ordenanza a fines del 2022, antes nos reunimos con concejales donde planteamos puntos, simplemente porque no se hacía, te dicen que sí, lo entienden y después te encontrás con que no sacaron nada de lo que propusimos y acordamos…el tema de las castraciones lo plasman de una manera errónea, se dejaron llevar por los funcionarios, la adecuaron a su criterio para no trabajar más, está escrito que un sistema se inicia para hacer la mayor cantidad en el menor tiempo posible para causar cierto impacto y luego sostenerlo en el tiempo y poder mantenerlo, no se puede hacer un tiempo sí y un tiempo no, pusieron una cantidad que da más o menos cercano a lo que venían haciendo y ya está, en realidad debe ser a la inversa. Se adecuaron el número al criterio de ello…Otra cosa fundamental es cuando pusieron a una coordinadora, ella tenía que cubrir las 24hs. asistencia pública, aumentar castraciones en albergue, mejorar el sistema para que sea más eficaz…Que hoy me digan qué mejoró?….Tengo registros de 15 perros que se mataron en el albergue, nos quejamos de la San Martín y en el centro, hay que ir a los barrios para ver la cantidad de perros que hay….El ABC es hacer algo masivo, nunca se trabajó en serio… Ella manifestó que ponía a disposición su vehículo propio hasta tener el móvil correspondiente, después a los 15 días nos quiso mentir con un perro que dijo que tenía en su casa para recuperarlo y ya estaba muerto, mostramos videos en el albergue. En la vía pública dicen que hay una ordenanza donde los funcionarios dan asistencia a su lugar de trabajo. Amoldaron la ordenanza, en caso de urgencia extrema de que el animal se está muriendo hacerlo fuera de ese horario. Esto fue votado por unanimidad. Está bien, ellos, los concejales pueden escuchar a uno y otro. Si mostramos objeciones para que las revisen nos damos cuenta que no nos escuchan del todo. Hace años venimos diciendo lo mismo, en el albergue no hay que invertir y hoy están haciendo más obras, más caniles. Hay 5 veterinarios para trabajar en Las Flores, donde están los resultados? Se necesitan hacer las cosas, si la coordinadora no cumple, hay que buscar otro que lo haga. El intendente había dicho que se cumple con la asistencia las 24hs. La última reunión fue vergonzosa, a mi casi me agredieron, un funcionario, hace casi dos años que no nos atienden…” sobre referencia en otras localidades, dijo: En muchas ciudades están más o menos igual. Días pasados escuchaba que un veterinario lo echaba la culpa a la gente, es echarle la culpa a nadie y no tener responsabilidad. En las últimas tres décadas lo socio-cultural en qué creció?, cada vez más villas y más barrios populares. A nivel educativo se aportó poco, estaba dentro de las funciones de esa persona. Hay puntos que hay que coordinar y cumplir a rajatabla. O lo cumplís sino no te sirve…” sobre el resto de las organizaciones que colaboran con el cuidado animal, expresó:

“Hay un grupo de gente que sabe que está pero la mayoría no se involucra porque no puede o no se hace el tiempo. No tenés una gran convocatoria, creo que pasa en todas las instituciones, ves personas que encabezan la problemática y te preguntas si están a favor o no. Hay que crear cosas que beneficien a la persona y al animal. Si vos dejas de lado a los animales no logras nada. Seamos justos y honestos, si cobras para hacer ese trabajo pero mostrarte coherente ante la gente…”

AUDIO DE LA ENTREVISTA COMPLETA A MARCELO SILVA

