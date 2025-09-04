BM – jueves 4 de septiembre

TALLER DE HÁBITOS SALUDABLES Y SALUD MENTAL EN EL CEPT N° 37 DE ROSAS La Secretaría de Salud Pública realizó un Taller de Hábitos Saludables y Salud Mental junto a alumnos del CEPT N° 37 de Rosas.

Esta iniciativa surge a partir de la observación de una problemática actual que atraviesa la realidad de niños, niñas y adolescentes de nuestra ciudad, en una sociedad cada vez más sometida a perseguir parámetros estéticos, agravado en el último tiempo por la presión ejercida desde las redes sociales y los consumos culturales. Intentar alcanzar estereotipos de belleza desde temprana edad se asocia, de manera engañosa, con el éxito y la felicidad poniendo en riesgo la salud física y mental de las personas. Las redes sociales imponen estándares de belleza cada vez más exigentes, que afectan la percepción corporal de millones de niñas y adolescentes, la exposición constante a estos ideales inalcanzables está generando un preocupante aumento en la insatisfacción corporal, los trastornos de la conducta alimentaria (TCA), la obesidad infantil y trastornos de la salud mental. El Taller fue llevado a cabo por el Equipo de Nutrición y de Salud Mental de la Secretaría de Salud Pública integrado por: Lic. Juliana Calandrelli, Lic. Julieta Onraita, TS Facundo Deluca, PS Sofía Paz y At Sonia Lerra. El objetivo es brindar instancias de trabajo colectivas para los estudiantes, donde se integren las temáticas de nutrición y salud mental con el objetivo de generar conciencia y proporcionar información, creando espacios seguros de contención y reflexión. Desde el área agradecen al Equipo Directivo y Profesores del CEPT N° 37 por permitir articular con la institución.

ROSAS AVANZA HACIA SU MUSEO COMUNITARIO Desde la Dirección Municipal de Museos y Archivo, dependiente de la Secretaría de Deportes y Cultura, se realizó una visita de trabajo al predio de la ex estación de ferrocarril de Rosas, donde se proyecta la creación de un Museo de la Comunidad. Del encuentro participaron el Delegado Municipal, Claudio Palomeque, y los integrantes del equipo de la Dirección de Museos y Archivo: Rocío Joanteguy, Roberto Paoletti y el director Ezequiel Milicich. La jornada incluyó relevamiento edilicio, diagnóstico de conservación y planificación de adecuaciones eléctricas y de usos expositivos, pasos clave para el plan de puesta en valor del espacio. “La historia de Rosas merece un espacio propio: un museo vivo, participativo y con identidad local. Esta primera etapa nos permite ordenar prioridades —seguridad, accesibilidad y conservación— y, junto a la comunidad, empezar a reunir fotografías, objetos y relatos que cuenten la vida cotidiana del paraje”. En este marco, se invita a vecinos y vecinas a acercar fotografías, documentos, objetos y testimonios vinculados a la historia de Rosas (vida rural, ferrocarril, fiestas populares, instituciones, oficios, etc.). Contacto y donaciones: Museos y Archivo Las Flores – WhatsApp 2244 506981 · Instagram/Facebook: Museos y Archivo Las Flores.

CONVOCATORIA Convocatoria para el Ejército Argentino. Incorporate como Soldado Voluntario y podes contar con: Haber Mensual; Obra Social; Aportes Previsionales; Obtención de Aptitudes Esenciales y Oficios; Posibilidad de Ascender al Título Secundario; Posibilidad de continuar la Carrera Militar como Oficial o Suboficial; Participar en Misiones Internacionales de Paz (ONU).

Los requisitos para la inscripción son:

– Ser Ciudadano/a argentino/a, por opción o naturalizado/a

– Tener entre Dieciocho (18) y Veinticuatro (24) años de edad al momento de la incorporación

– Tener estudios Primarios Aprobados,

– Poseer buenas condiciones físicas y de salud

– Aprobar el Curso de Admisión

ABIERTA LA INSCRIPCIÓN AL TALLER BÁSICO DE LENGUA DE SEÑAS ARGENTINA La Dirección de Discapacidad, perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Humano, informa que se encuentra abierta la inscripción al Taller Básico de Introducción a la Lengua de Señas Argentina (LSA). El mismo se dictará todos los miércoles de 16 a 17:30 horas en la Sede de Punto Digital, Secretaría de Educación (Av. Gral. Paz y Alem). El Taller comienza el 24 de septiembre y finaliza el 26 de noviembre; está destinado a público oyente y será brindado por Tomas Juanteguy (orientador sordo) y Adriana Mohorade (Estudiante de Intérprete de LSA). Se entregan Certificados de Asistencia (NO otorga puntaje docente). Inscripción por WhatsApp al 2244-426222.

FIORELLA PROPATO SAN MARTÍN FINALISTA DE LA AMÉRICA PADDEL CUP 2025 Y SEBASTIÁN PROPATO INTEGRANTE DEL CUERPO TÉCNICO DE LA SELECCIÓN ARGENTINA La Secretaría de Deportes y Cultura hace mención al excelente momento que está atravesado Fiorella Propato San Martín y su padre Sebastián Propato. Fiorella, junto a Francesca Floriani (Quines, San Luis), integró el plantel de la Selección Argentina que clasificó a la final de la América Padel Cup 2025, luego de disputar la semifinal en México. El elenco nacional se adjudicó la serie al imponerse 6/3, donde Fiorella y Francesca ganaron sus dos partidos 6/1 y 6/4, haciendo un valioso aporte para definir este prestigioso certamen ante Brasil, que dejó en el camino a Chile. Debemos consignar que el combinado “albiceleste” estuvo integrado por: Fiorella Propato San Martín, Francesca Floriani y Victoria Vilchez (Sub 18); Antonio Graupera, Andrés Graupera y Federico Galarza (Sub 18); Sol Capello, Alma Córdoba y Francesca Floriani (Máxima Femenino); y Francisco Maier, Ignacio Archieri y Maximiliano Sánchez Blasco (Máxima Masculino). Por otro lado, su padre Sebastián Propato también tuvo su premio, debido al esfuerzo y dedicación, ya que fue convocado para integrar el Cuerpo Técnico de la Selección Argentina, cumpliendo la función de Asistente de Coaches en el FIP Junior World Cup de Menores que se desarrollará desde el 29 de septiembre hasta el 5 de octubre en Reus, España, teniendo a Fiorella como pieza clave en la delegación de nuestro país. De esta manera, los florenses nos representarán en la cita más importante del padel juvenil internacional.

PATÍN: JUVENTUD DEPORTIVA TRICAMPEÓN DE LA LIGA UPA PROYECTO INTERIOR La Secretaría de Deportes y Cultura felicita al Club Juventud Deportiva, quien por tercera vez consecutiva se adjudicó el Torneo que organiza la Liga UPA (Unidos al Patinaje Artístico) Proyecto Interior. El domingo 31 de agosto en el gimnasio del Centro de Educación Física N° 6, con la presencia del intendente Alberto Gelené; el secretario de Deportes y Cultura, Fernando Muñiz, demás autoridades y equipo de trabajo de la mencionada área municipal, se desarrolló el último certamen con la entrega de las copas a los Clubes (sumatoria de podios) y medallas a las patinadoras que cumplieron con los dos eventos organizados por la Liga. Las alumnas de la técnica Camila Mendiondo, que fueron escoltadas por MUNAY de Mar del Plata, Excursionistas de Tandil y Patín Bolívar, lograron las siguientes posiciones: 1°) Mía Mercere, Tatiana Andrés, Magalí Rodríguez, Juana García, Paz Dorronsoro, Kiara Peñalva, Paulina Caputo, Zoe Iritcity, Delfina Griffiths, Martina Arrúa, Emma Dounne, Emma Peverelli, Alfonsina Rosas, Miguelina Pellejero, Juana Dierickx, Carola Siri, Valentina Jacquet, Bianca Mercere y Juana Cantet; 2°) Felicitas Davancens, Luana Etchelet, Pía Bertholet, Indiana Benavídez, Lola Carballo, Juana Ramella y Uma Polito; 3°) Bianca Téves, Antonia Duarte, Irina Prieto, Tania Prieto y Mila Delgado; 4°) Juana Farías, Renata Zarauza, Juana Andrade y Renata Vera; 5°) Solange Aguirre y Jana Pasos; y 6°) Lola Labolita. Mención categoría Incentivo: Juanita Supply, Brisa Larrosa, Martina García, Isabella Triano, India Felice, Justina Caputo Danussi, Fátima Repetto, Juana Vera, Antonia Gioiosa y Paloma Ramella. Debemos consignar que también participaron representantes de Rauch, Punta Alta, La Plata, Saladillo y Loma Hermosa.

