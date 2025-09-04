4 de septiembre de 2025

Llega el debate por excelencia en su 11ma. edición: «La Ultima Palabra»

«La Ultima Palabra». Palpitando las elecciones del domingo 7 de septiembre para que ud. conozca más a fondo a nuestros candidatos. Ideas y proyectos en un adelanto de lo que quieren realizan con nuestra ciudad en los próximos dos años…»La Ultima Palabra», hoy jueves, a las 19hs. Desde «Amadeo Café», San Martinn 527, los candidatos a concejales y consejeros escolares (uno por cada partido) hablarán de diversos temas en una transmisión exclusiva por FM Alpha y el portal de Facebook de FM Alpha. Están todos invitados.

