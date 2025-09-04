4 de septiembre de 2025

Avance terapéutico pionero: descubren en la Argentina una molécula que protege el hígado ante la hepatitis fulminante

1 minuto de lectura
7 horas atrás Fm Alpha

La hepatitis fulminante, también conocida como falla hepática aguda grave, es una emergencia médica caracterizada por la pérdida rápida de la función del hígado en una persona sin enfermedad hepática previa. Se caracteriza por la necrosis masiva del tejido y, en muchos casos, el trasplante del órgano puede ser la única cura: si no se realiza el trasplante a tiempo, puede provocar la muerte en hasta el 40% de los casos. Ahora, científicos del Laboratorio de Hepatología Experimental y Terapia Génica del Instituto de Investigaciones en Medicina Traslacional (Universidad Austral/Conicet) lograron validar una nueva vía terapéutica para esta enfermedad. Demostraron, por primera vez, que una proteína llamada RAC1 –cuya actividad se incrementa en pacientes con hepatitis fulminante– puede ser bloqueada farmacológicamente para proteger el hígado y reducir el daño.

Fuente: La Nación

