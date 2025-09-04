Sin fútbol el fin de semana por las elecciones

Pese a que hubo intención de jugar partidos postergados el día sábado finalmente la Liga de Fútbol confirmó que el próximo domingo 7 de septiembre no habrá actividad oficial debido a la realización de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires. La decisión se tomó en consonancia con lo dispuesto por el Comité de Seguridad (APREVIDE) y alcanza a todas las categorías de la Liga. De esta manera, la programación se retomará el fin de semana del 13 y 14 de septiembre.

