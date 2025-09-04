4 de septiembre de 2025

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Sin fútbol el fin de semana por las elecciones

1 minuto de lectura
1 hora atrás Fm Alpha

Pese a que hubo intención de jugar partidos postergados el día sábado finalmente la Liga de Fútbol confirmó que el próximo domingo 7 de septiembre no habrá actividad oficial debido a la realización de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires. La decisión se tomó en consonancia con lo dispuesto por el Comité de Seguridad (APREVIDE) y alcanza a todas las categorías de la Liga. De esta manera, la programación se retomará el fin de semana del 13 y 14 de septiembre.

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

1 minuto de lectura

Cooperativa Eléctrica: beneficio por Zona Fría por altos consumos en invierno

13 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Cambios en el Ejecutivo Municipal: funcionarios dejan su cargo

16 minutos atrás Fm Alpha
6 minutos de lectura

BM – jueves 4 de septiembre

7 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

1 minuto de lectura

Cooperativa Eléctrica: beneficio por Zona Fría por altos consumos en invierno

13 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Cambios en el Ejecutivo Municipal: funcionarios dejan su cargo

16 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Sin fútbol el fin de semana por las elecciones

1 hora atrás Fm Alpha
6 minutos de lectura

BM – jueves 4 de septiembre

7 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.