4 de septiembre de 2025

Cambios en el Ejecutivo Municipal: funcionarios dejan su cargo

4 minutos atrás Fm Alpha

Se trata de Rogelio Díaz y Mariángeles Basile quienes dejarán la Secretaría de Educación y la Secretaría de Desarrollo Humano respectivamente. La noticia la confirmó en las últimas horas el secretario de Relaciones Institucionales con la comunidad, Martín Boggini, a FM Alpha. «Si bien ambos dejaron el gabinete continúan siendo pilar fundamental en la gestión. En el caso de Díaz tiene que ver con su carrera docente ya que ha rendido satisfactoriamente el examen para ejercer el cargo de secretario en la Jefatura Distrital y ahora está en condiciones de tomar ese cargo. Por el momento, Silveria Giménez, actual directora de Políticas Educativas, ocupará su lugar», explicó. En el caso de Basile, el funcionario manifestó que «ella estaba en Comisión al municipio ya que es personal de ANSES desde muchos años. Esas Comisiones se renuevan cada seis meses y por cambios en la administración de ANSES por ahora debe seguir cumpliendo funciones allí hasta ver si se renueva dicha Comisión. Por ahora estaré ocupándome de Desarrollo Humano».

