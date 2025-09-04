Cooperativa Eléctrica: beneficio por Zona Fría por altos consumos en invierno

En el marco de los mayores costos que generan los consumos eléctricos durante los meses de invierno la Cooperativa Eléctrica Las Flores informa a sus asociados que se encuentra vigente el beneficio por Zona Fría. Durante esta época, los consumos de electricidad suelen incrementarse debido a las bajas temperaturas y a la menor duración de las horas de luz solar, lo que implica un mayor uso de calefactores eléctricos, termotanques y otros artefactos de resistencia, especialmente en hogares sin acceso a la red de gas natural. Al igual que en los años 2023 y 2024, para los consumos de los meses de época invernal se incrementa el límite de bonificación para los usuarios residenciales N2, N3 y Tarifa Social N2 y N3 que residan en zona fría y no cuenten con red de gas en sus domicilios. Si cumplís con estos requisitos, te invitamos a acercarte al Centro de Atención al Asociado en 25 de Mayo 513 de lunes a viernes de 7 a 14hs, para completar la declaración jurada y acceder de manera inmediata a este beneficio. Además, en su web podés acceder a la Calculadora de Consumos de Artefactos Hogareños del ENRE, una herramienta práctica que te permite conocer de manera sencilla el consumo estimado de tu hogar según la cantidad y tipo de artefactos que utilices.

