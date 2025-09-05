5 de septiembre de 2025

Empresa francesa presenta generador del tamaño de una maleta que extiende la autonomía de vehículos eléctricos hasta 120 kW

1 minuto de lectura
1 hora atrás Fm Alpha

En un contexto en el que la electrificación total sigue siendo una meta lejana para buena parte del parque automovilístico global, el nuevo generador C15 de Horse Powertrain plantea una alternativa inteligente y adaptable: ampliar la autonomía de los vehículos eléctricos sin necesidad de rediseñar las plataformas existentes. Y lo hace con una solución técnicamente sólida y sorprendentemente compacta. Aunque no entra literalmente en un maletín, el C15 mide solo 50 x 55 x 28 cm, unas dimensiones reducidas para un sistema que combina motor de combustión interna, generador eléctrico, inversor y sistemas de escape y refrigeración. Esta configuración modular está pensada para ser instalada en posición horizontal o vertical, ya sea en la parte delantera o trasera del vehículo, lo que brinda a fabricantes y desarrolladores una gran flexibilidad.

Fuente: Ecoinventos

