5 de septiembre de 2025

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Comenzó la veda electoral: ¿Qué no se puede hacer?

1 minuto de lectura
4 minutos atrás Fm Alpha

La veda electoral se extenderá hasta tres horas después del cierre de los comicios, es decir, hasta las 21:00 horas del domingo electoral, cuando se conocerán a los diputados y senadores bonaerenses y concejales y consejeros escolares de cada distrito.

La veda electoral, establecida por el Código Nacional Electoral (CNE), impone varias prohibiciones tanto para los candidatos como para los ciudadanos, incluyendo:

  • Realizar actos públicos de campaña y proselitismo electoral.
  • Ofrecer o entregar boletas de sufragio a los electores dentro de un radio de 80 metros de las mesas receptoras de votos.
  • Publicar y difundir encuestas o sondeos preelectorales.
  • Venta de bebidas alcohólicas, prohibida desde las 20:00 horas del sábado hasta las 21:00 del domingo.
  • Realizar espectáculos populares al aire libre o en recintos cerrados y toda clase de reuniones públicas que no se refieran al acto electoral.
  • Portar armas, banderas, distintivos o insignias.

Estas medidas buscan garantizar un ambiente de tranquilidad y equidad durante el proceso electoral, asegurando que los votantes puedan ejercer su derecho al voto de manera libre y sin interferencias externas.

Fuente: Infozona

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

1 minuto de lectura

Empresa francesa presenta generador del tamaño de una maleta que extiende la autonomía de vehículos eléctricos hasta 120 kW

1 hora atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

El 7 de septiembre Gareca Muñiz Concejal

2 días atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Las 4 fuerzas políticas en el cuarto oscuro

3 días atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

1 minuto de lectura

Comenzó la veda electoral: ¿Qué no se puede hacer?

4 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Empresa francesa presenta generador del tamaño de una maleta que extiende la autonomía de vehículos eléctricos hasta 120 kW

1 hora atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Cooperativa Eléctrica: beneficio por Zona Fría por altos consumos en invierno

14 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Cambios en el Ejecutivo Municipal: funcionarios dejan su cargo

14 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.