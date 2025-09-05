Comenzó la veda electoral: ¿Qué no se puede hacer?

La veda electoral se extenderá hasta tres horas después del cierre de los comicios, es decir, hasta las 21:00 horas del domingo electoral, cuando se conocerán a los diputados y senadores bonaerenses y concejales y consejeros escolares de cada distrito.

La veda electoral, establecida por el Código Nacional Electoral (CNE), impone varias prohibiciones tanto para los candidatos como para los ciudadanos, incluyendo:

Realizar actos públicos de campaña y proselitismo electoral.

Ofrecer o entregar boletas de sufragio a los electores dentro de un radio de 80 metros de las mesas receptoras de votos.

Publicar y difundir encuestas o sondeos preelectorales.

Venta de bebidas alcohólicas, prohibida desde las 20:00 horas del sábado hasta las 21:00 del domingo.

Realizar espectáculos populares al aire libre o en recintos cerrados y toda clase de reuniones públicas que no se refieran al acto electoral.

Portar armas, banderas, distintivos o insignias.

Estas medidas buscan garantizar un ambiente de tranquilidad y equidad durante el proceso electoral, asegurando que los votantes puedan ejercer su derecho al voto de manera libre y sin interferencias externas.

Fuente: Infozona

About The Author