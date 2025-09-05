BM – viernes 5 de septiembre

ACOMPAÑAMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS El intendente Alberto Gelené, acompañado por la directora de Políticas Educativas, Silveria Giménez, recibió a integrantes de las comunidades educativas de las Escuelas Primarias 31 y 19. Ambas instituciones se encuentran trabajando en proyectos pedagógicos que culminan con viajes de estudio, para los cuales es de suma importancia el acompañamiento del Municipio. El intendente Gelené destacó lo significativo de los conocimientos que se adquieren en las salidas educativas y en ese marco se fundamenta este aporte.

LLEVÁ LOS RESIDUOS DE PILAS Y BATERÍAS AL PUNTO DE RECEPCIÓN DE RAEEs EN LA EX FÁBRICA CATTORINI El Área de Ambiente informa a los vecinos florenses que pueden acercar residuos de pilas y baterías al nuevo Punto de Recepción de RAEEs (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos). El mismo está ubicado en el acceso a la ex fábrica Cattorini sobre Av. Vidal (entre Av. San Martín y Av. Carmen).

LAS FLORES PRESENTE EN EL CONGRESO DE HISTORIA DE LOS PUEBLOS La Dirección de Museos y Archivo de Las Flores, dependiente de la Secretaría de Deportes y Cultura, participó del Congreso de Historia de los Pueblos, realizado en el Teatro Argentino de La Plata y organizado por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires junto al Archivo Histórico “Ricardo Levene”. La participación se concretó a través de su director, profesor Ezequiel Milicich, quien asistió a diversas ponencias de historiadores, referentes culturales y responsables de archivos históricos y museos de toda la provincia, en un valioso espacio de intercambio y reflexión sobre la preservación de la memoria colectiva. Además, la Dirección fue convocada a una reunión institucional por las autoridades del Archivo Histórico Ricardo Levene, destinada a fortalecer la articulación con los archivos de la provincia mediante la construcción de una red. En ese encuentro también se anunciaron nuevas instancias de capacitación y formación archivística, fundamentales para profesionalizar y potenciar el trabajo del sector. En el marco del Congreso, se participó y acompañó la presentación del proyecto del grupo de vecinos y vecinas “Amigos de la Laguna La Blanca”, titulado “Laguna La Blanca: el desafío de su conservación”, una iniciativa comunitaria orientada a promover la valoración y preservación de este humedal florense. Este espacio constituyó una oportunidad para fortalecer redes institucionales en diálogo con la memoria, la historia e identidad cultural bonaerense.

JUEGOS BONAERENSES: EMMA DI TULLIO Y MAITEN GIACOIA PUENTE A LA FINAL PROVINCIAL EN PADEL La Municipalidad de Las Flores, por intermedio de la Secretaría de Deportes y Cultura, felicita a Emma Di Tullio y Maitén Giacoia Puente por adjudicarse la fase regional de Padel de los Juegos Bonaerenses, disputada ayer en Olavarría. La dupla de nuestra ciudad venció contundentemente a Urdampilleta (6/0 y 6/0) y a 25 de Mayo (6/1 y 6/1), logrando de esta manera una plaza para participar en la Final Provincial de la categoría Sub 18 libre, que se llevará a cabo desde el domingo 12 hasta el viernes 17 de octubre en Mar del Plata.

