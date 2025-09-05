Fernando Cámara analiza las distintas secciones electorales y su repercusión

Ayer jueves aprovechamos para conversar con el ex legislador por la UCEDE Arq. Fernando Cámara. El experimentado político reflexionó sobre la distribución de las bancas de acuerdo a densidad poblacional y ubicación geográfica de las secciones, considerando que debería cambiar la Constitución Provincial de 1932.

“Estas son 8 elecciones (secciones) diferentes, votamos al mismo tiempo en la provincia…despues cada uno va a querer acomodar el resultado a su conveniencia…Algunos van a decir, sacamos 5 votos más que el otro en toda la provincia, otros van a decir que, de las 8 elecciones, yo gané 7, ha. Entonces miras de otra forma, ahí empieza a confundirse, ¿porque el verdadero resultado cual es? El verdadero resultado es cómo quedará conformada la Cámara de Diputados y Senadores. Esta realidad está tan atravesada la constitución, que es rarísimo…Cada sección vota alternativamente, la 5ta. sección que estamos nosotros, renovamos 5 senadores, dentro de dos años y como hace 2 años, se vota para votar 11 diputados que le toca a la 5ta sección…Pero fíjate como cambia la cosa de acuerdo a como se mire. La 5ta sección es la es la tercera sección en cantidad de habitantes, votan un millón doscientos noventa mil personas y elige 5 senadores y 11 diputados, la 1ra. Sección que es la más poblada, tiene 4.700.000, tiene tres veces más, pero la 5ta elige 5 senadores y la 1era elige 8, es decir no hay relación. Por otro lado, tomá la 4ta. sección que tiene muy poca gente, votan 540000, pero eligen 14 diputados, uno menos que la primera sección electoral con nueve veces menos de habitantes, eso es por la Constitución Provincial de 1932. Se acomodó así, porque lo acomodaron así que para ser sinceros, porque le convenían a quien manejaban la Convención Constituyente en ese momento, entonces como eran los que tenían más fuerza, pusieron más gente…en la 7ma. que es una de las más chicas, son 8 municipios (Azul, Olavarría, Alvear, Tapalqué, Bolívar, Roque Pérez, etc), votan 280.000 personas, es la más chica de todas, y ese si eligen 3 senadores y 6 diputados, no tiene una proporción lógica, no es lineal. Imagínate que si en la 3ra. Arrasa el peronismo, entonces eligen 18 diputados, meten 12 por ejemplo, pero en la 4ta. con menos gente meten 8 o 9 diputados, va a depender del resultado de cómo se vote en cada sección…Que Kicillof tenga más o menor fuerza en la provincia, va a depender si en la legislatura puede tener mayoría…” Al ser consultado si podría cambiarse en un futuro, dijo: “En el futuro habría que cambiar la Constitución. En el ’94 cuando era diputado se cambió por última vez, teníamos miedo de cambiarla, uno decía que no es parejo, y si no es parejo, pero prefiero que haya mayor representación de gente del interior del partido que sea porque se ve diferente, yo quisiera que el interior tenga más fuerza porque si no todo estaría volcado al Gran Buenos Aires y nosotros al sur del salado, quedaríamos en el aire. Habría que hacer una sola Cámara como ocurría en Córdoba. Porque el concepto de las dos cámaras es que la de diputados representa al pueblo, y se vota de acuerdo a la cantidad de gente que hay, la provincia de Buenos Aires tiene 70 diputados de los 257 que tiene el país, y senadores representan a las provincias, por eso la misma cantidad por cada provincia, hay dos senadores por la mayoría, y uno por la minoría, Santa Cruz igual que Buenos Aires. Cuando a nivel diputado debe tener 5 o 6 diputados y la Provincia de Bs. As. Tiene 70, entonces se entiende que haya un sistema bi cameral, pero en la provincia de Buenos Aires donde vos tenés diputados, por un lado, senadores por otro votados en el mismo momento, en la misma fórmula representan también al pueblo, porque no representan a la seccional, entonces la lógica seria tener una sola cámara…”

