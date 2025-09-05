5 de septiembre de 2025

Asociación Educadores Jubilados y Retirados convoca a Asamblea Anual Ordinaria

La Comisión Directiva de la Filial Las Flores de la “Asociación de Educadores Jubilados y Retirados de la Provincia de Buenos Aires” convoca a sus asociados a ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA, en su sede de calle 25 de Mayo 617 de Las Flores, a celebrarse a 17 horas del lunes 6 de octubre de 2025, en un todo de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 63 del Estatuto vigente, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1° Lectura de la Memoria Anual y Balance correspondientes al período 2024/2025.

2° Renovación parcial de miembros de la Comisión Directiva (Presidenta, Secretaria, Secretaria de Actas, Tesorera, Vocal Titular 2 y Vocal Suplente 1).

3° Renovación de la Comisión Revisora de Cuentas en los cargos de Titulares 1 y 2 y Suplentes 1 y 2.

4° Elección de dos asociados para firmar el acta.

5° Decisión sobre la asistencia a la Asamblea Anual Ordinaria de la Sede Central, por ésta convocada para el 28 y 29 de noviembre de 2025.

6° Actualización del monto de la cuota social.

