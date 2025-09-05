Un proyecto del Colegio San Miguel estará en la Feria de Ciencias Provincial

El proyecto “Malvinas, un territorio que nos une”, perteneciente a 5to. B del Colegio Católico San Miguel pasó a la instancia provincial representando a la ciudad en Mar de Ajó los días 16, 17 y 18 de septiembre. «Obtuvimos el pase luego de que el jurado nos seleccionó como uno de los proyectos ganadores de la Feria Regional de Educación, Arte, Ciencias y Tecnología que tuvo lugar a finales de agosto en Lobos», afirmó la docente Camila Grant a la FM Alpha. «Venimos trabajando con este proyecto desde inicios de año con diferentes actividades. Una de ellas es la investigación sobre la importancia histórica, geográfica y simbólica de nuestras islas. Trabajamos con mapas, leímos distintos textos, construimos maquetas y también entrevistamos al vecino Hugo Núñez, ex combatiente de Malvinas», explicó más adelante.

About The Author