5 de septiembre de 2025

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Un proyecto del Colegio San Miguel estará en la Feria de Ciencias Provincial

1 minuto de lectura
52 minutos atrás Fm Alpha

El proyecto “Malvinas, un territorio que nos une”, perteneciente a 5to. B del Colegio Católico San Miguel pasó a la instancia provincial representando a la ciudad en Mar de Ajó los días 16, 17 y 18 de septiembre. «Obtuvimos el pase luego de que el jurado nos seleccionó como uno de los proyectos ganadores de la Feria Regional de Educación, Arte, Ciencias y Tecnología que tuvo lugar a finales de agosto en Lobos», afirmó la docente Camila Grant a la FM Alpha. «Venimos trabajando con este proyecto desde inicios de año con diferentes actividades. Una de ellas es la investigación sobre la importancia histórica, geográfica y simbólica de nuestras islas. Trabajamos con mapas, leímos distintos textos, construimos maquetas y también entrevistamos al vecino Hugo Núñez, ex combatiente de Malvinas», explicó más adelante.

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

1 minuto de lectura

Asociación Educadores Jubilados y Retirados convoca a Asamblea Anual Ordinaria

6 horas atrás Fm Alpha
3 minutos de lectura

Fernando Cámara analiza las distintas secciones electorales y su repercusión

7 horas atrás Fm Alpha
3 minutos de lectura

BM – viernes 5 de septiembre

7 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

1 minuto de lectura

Un proyecto del Colegio San Miguel estará en la Feria de Ciencias Provincial

52 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Asociación Educadores Jubilados y Retirados convoca a Asamblea Anual Ordinaria

6 horas atrás Fm Alpha
3 minutos de lectura

Fernando Cámara analiza las distintas secciones electorales y su repercusión

7 horas atrás Fm Alpha
3 minutos de lectura

BM – viernes 5 de septiembre

7 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.