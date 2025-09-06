6 de septiembre de 2025

Elecciones legislativas 2025: comenzó la distribución de urnas en nuestra ciudad

3 minutos atrás Fm Alpha

En las primeras horas de este sábado comenzó la distribución de urnas por parte de Correo Argentino para el acto eleccionario que se llevará a cabo mañana domingo 7 de septiembre. Las mismas se reparten en los establecimientos escolares designados para ir a votar en la ciudad y zona rural. El operativo incluye la participación de efectivos de las fuerzas armadas y de seguridad para custodiarlas. Además de las urnas es trasladado todo el material electoral necesario para el comicio, según se informó a la 91.5.

