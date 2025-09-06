Elecciones legislativas 2025: comenzó la distribución de urnas en nuestra ciudad

En las primeras horas de este sábado comenzó la distribución de urnas por parte de Correo Argentino para el acto eleccionario que se llevará a cabo mañana domingo 7 de septiembre. Las mismas se reparten en los establecimientos escolares designados para ir a votar en la ciudad y zona rural. El operativo incluye la participación de efectivos de las fuerzas armadas y de seguridad para custodiarlas. Además de las urnas es trasladado todo el material electoral necesario para el comicio, según se informó a la 91.5.

