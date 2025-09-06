Feria de Ropa en Capilla «San José»

Hoy sábado de 10 a 16hs. en Capilla San José (Belgrano entre Avda. Alvear y Martín Fierro) se está realizando una feria de ropa nueva y usada a precios accesibles. El ingreso será por calle Belgrano y se pide traer bolsa. También en ese horario ser recibirán donaciones. Durante la feria los interesados podrán anotarse para catequesis de niños o adultos y el Taller de Memoria. También se recibirán alimentos no perecederos (arroz, fideos, azúcar, galletitas, cacao, etc.) y lana para el Taller de Tejedoras.

