6 de septiembre de 2025

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Feria de Ropa en Capilla «San José»

1 minuto de lectura
38 minutos atrás Fm Alpha

Hoy sábado de 10 a 16hs. en Capilla San José (Belgrano entre Avda. Alvear y Martín Fierro) se está realizando una feria de ropa nueva y usada a precios accesibles. El ingreso será por calle Belgrano y se pide traer bolsa. También en ese horario ser recibirán donaciones. Durante la feria los interesados podrán anotarse para catequesis de niños o adultos y el Taller de Memoria. También se recibirán alimentos no perecederos (arroz, fideos, azúcar, galletitas, cacao, etc.) y lana para el Taller de Tejedoras.

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

1 minuto de lectura

Hugo Gallardo: «El operativo para el domingo de elecciones se hará de manera conjunta»

4 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Taller de Teatro de Sombras para infancias

21 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Elecciones legislativas 2025: comenzó la distribución de urnas en nuestra ciudad

4 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

1 minuto de lectura

Hugo Gallardo: «El operativo para el domingo de elecciones se hará de manera conjunta»

4 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Taller de Teatro de Sombras para infancias

21 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Feria de Ropa en Capilla «San José»

38 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Elecciones legislativas 2025: comenzó la distribución de urnas en nuestra ciudad

4 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.