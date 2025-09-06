6 de septiembre de 2025

Taller de Teatro de Sombras para infancias

Este sábado 6 de septiembre, Del Borde Teatro ofrecerá una experiencia lúdica para los más chicos, de la mano de la actriz, titiritera, docente y gestora cultural Agustina Villanes Avaca. Se trata de un Taller de Teatro de Sombras para infancias, orientado a niñas y niños de 6 a 8 años de edad, donde, a través del juego con luces, siluetas y la estimulación de la imaginación y la expresividad, cada participante creará historias divertidas y originales, construirá su propio teatrito y figurines que podrá llevarse a casa, para seguir jugando. La actividad se realizará a partir de las 15hs., en el Espacio Teatral Del Borde (Bdo. de Irigoyen 570, Las Flores) y tendrá una duración de una hora. Los cupos son súper limitados. Consultas e inscripciones por WhatsApp: 2297 409 330. Redes: @agustinavillanes / @delbordeteatro

