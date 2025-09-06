Hugo Gallardo: «El operativo para el domingo de elecciones se hará de manera conjunta»

El subsecretario de Protección Ciudadana se refirió este sábado en el programa «Infomusic» al operativo que se desplegará en nuestra ciudad con motivo del acto eleccionario. «Si bien la custodia de las urnas estará como siempre a cargo del ejército y el traslado por parte del Correo Argentino nosotros hemos preparado un trabajo en conjunto con las fuerzas de seguridad locales -Policía Comunal y Patrulla Rural- y el Área de Tránsito del municipio». El funcionario recordó que «desde las 20hs. de hoy está prohibida cualquier actividad que pueda reunir público como así también la venta de alcohol hasta el domingo a las 21hs. Por otra parte, en principio no habrá inconveniente con los locales que despachen comida a domicilio».

