BM – lunes 12 de junio

PROGRAMA PUENTES: LAS FLORES PRESENTE EN EL PRIMER ENCUENTRO DE LA RED BONAERENSE DE CENTROS UNIVERSITARIOS El municipio de Las Flores participó del primer encuentro de la Red Bonaerense de Centros Universitarios, como parte de las acciones del programa Puentes promovido por el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Estuvieron presentes el intendente Alberto Gelené; el secretario de Educación, Rogelio Díaz; la directora de Políticas Educativas, Silveria Giménez; junto a representantes de otros municipios, autoridades universitarias, funcionarios provinciales y nacionales. A través de la adhesión al programa Puentes, en nuestro distrito se han garantizado nuevas propuestas de formación universitarias que ya están en marcha y que permiten el acceso a estudios superiores a muchos estudiantes que tienen la posibilidad de capacitarse profesionalmente en la ciudad. Asimismo, la readecuación edilicia para un mejor funcionamiento y optimización del espacio del centro universitario que funciona en la Secretaría de Educación. Actualmente, a partir de convenios específicos con la Universidad Nacional de Quilmes y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), se desarrollan las tecnicaturas en Industrias Alimentarias y en Gestión de Pequeñas y Medianas empresas, de ambas universidades. El acto, realizado en Mar del Plata, estuvo encabezado por Carlos Bianco, jefe de Asesores del Gobernador Axel Kicillof, quien anunció la conformación de un Plan Quinquenal para el fortalecimiento de la educación universitaria y la creación de tres universidades provinciales en el territorio bonaerense. Las autoridades también fueron parte durante el encuentro de los distintos paneles y mesas en marco de la jornada de debate sobre la educación universitaria.

VACUNACIÓN TERRITORIAL 2023: ESTE MARTES 13 DE JUNIO EN EL TRIGO El Vacunatorio del Hospital, la Secretaría de Salud Pública y los promotores comunitarios de la Provincia, se encuentran desarrollando la acción conjunta denominada “Vacunación Territorial 2023”, una estrategia de alcance comunitario para acercar las vacunas a toda la población, mejorar su respuesta inmune y prevenir infecciones y enfermedades. El operativo se llevará a cabo de acuerdo al cronograma que continúa este martes 13 de junio de 9 a 11.30 horas en el Centro de Atención Primaria de la Salud de El Trigo. En esta visita estará presente también el equipo de Cuidado Animal con vacunas antirrábicas y realizando castraciones a las primeras 5 mascotas que sean anotadas; el resto de los animales se inscribirán para realizar la esterilización en otra ocasión. Dichas mascotas a operar deben concurrir con ayuno, correa y de ser gatos deberán llevarlos en bolsa tipo de cebolla o arpillera. La propuesta consiste en visitar los parajes rurales, cooperativas textiles, empresas, dependencias públicas y establecimientos educativos, entre otros. En ese momento se podrán aplicar las vacunas del Calendario Nacional, completar esquemas, vacunarse contra la Gripe y el Covid y efectuar cualquier consulta relacionada. Las vacunas consagran el Derecho a la Salud de manera insustituible, por eso seguir las recomendaciones para la vacunación es muy importante para la propia salud de la persona y la de su familia y de todos los miembros de su comunidad.

JUEGOS BONAERENSES: CLASIFICADOS AL REGIONAL EN FÚTBOL 11 La Secretaría de Deportes informa que el viernes 9 de junio en el polideportivo del Club Ferrocarril Roca se llevó a cabo la instancia local de fútbol 11, en el marco de los Juegos Bonaerenses. Los equipos clasificados al regional fueron:

Sub 14 masculino Copa Buenos Aires Libre: Pedro Stuer, Ignacio Canosa, Mauro Grimaux, Nicolás Eluaiza, Rocco Lemma, Santiago Brahín, Lionel Cabrera, Francisco Arabena, Juna Segundo Peyré, Nahuel González, Francisco Couselo, Ignacio Aranda, Cosentino Basile, Facundo Reyes, Agustín Saurel y William David Cordomí. D.T.: Luciano Poffer.

Instituto San Miguel (Sub 14 masculino Escolar Abierta): Segundo Izarriaga, Juan Ignacio Campos, Laureano Gómez, Luca Patronelli, Manuel Seillant, Bautista Taraborelli, Benjamín Redolatti, Simón González, Valentino Carrozzi, Julián Cardoso, Venancio Ruíz y Juan Cruz Abraham. D.T.: Diego Blanco.

Escuela Dante Alighieri (Sub 16 femenino Escolar Abierta): Oriana Caputo, Alma Lorenzetti, Isabel Sánchez, María Emilia Arrambide, Milagros Couzelo, Juana García, María Del Pilar Murga, Justina Caputo, Lucía Cáceres, María Luz Mercere, Victorina Suriano, Sofía Blundo, Martina Ojeda, Clara Lamas, Sofía Gargoloff y Ernestina Rubino. D.T.: Maximiliano Abraham.

Instituto San Miguel (Sub 16 masculino Escolar Abierta): Geremías De La Torre Díaz, Bautista Favre, Tobías Lacoste, Vittorio Folini, Tiziano Gomba Duche, Martino Massaro, Cruz De Los Heros, Santino Redolatti, Joaquín Montoya, Alfonso Cuburú, Octavio Traut, Santiago Orlando, Guido Mundet, Jaime Cipponeri, Jacinto Guerendiain y Juan Segundo Peyré. D.T.: Nicolás Abraham.

Instituto San Miguel (Sub 18 masculino Escolar Abierta): Juan Pedro León, Manuel Ríos Centeno, Francisco Ruíz, Juan Francisco López, Tobías Araujo, Santiago Couzelo, Santino Traut, Francisco Cañete, Stéfano Luciani, Vicente Carricart, Francisco Brahín, Juan Cruz Peyré, Segundo Cuburú, Federico García Arías, Jeremías Varela y Benjamín Favre. D.T.: Diego Blanco.

Sub 14 femenino Copa Buenos Aires Libre: Pía Bianchini, Venus Bonafine, Luz Zagoruica Monzón, Ángeles Gutiérrez, Emilia González, Catalina Gallardo, Lola Bertamino, Cielo Santillán, Sofía Llamas, Casandra Massón Lezcano, Leonela Mateos, Jazmín Maciel, Priscila María Vázquez, Uma Bonafine, Jazmín Ibarra y Malena Rodríguez. D.T.: Guillermina Cenzano.

Sub 16 masculino Sub 16 Copa Buenos Aires Libre: Tobías Lacoste, Bautista Curutchet, Tomás Gabriel García Gioia, Bautista Favre, Santiago Orlando, Valentín Herrera, Alfonso Cuburú, Santino Emma, Santino Rodríguez, Facundo Rocco, Cruz De Los Heros, Patricio Peñalva, Bautista Griffiths, Geremías De La Torre Díaz, Tomás Castro y Benjamín Aguirre. D.T.: Matías Delgado.

Sub 16 femenino Copa Buenos Aires Libre: Dahiara Ferro, Morena Aranda, Milagros Antonela Legrini, Mía Ailén Bazzi, Luz Aldana Ibarra, Oriana Caputo, Morena Peña, Alba Soledad Caminos, Clara Cordomí, Albertina Álvarez, Azul Gauto, Valentina Franco, Bernabela López, Alma D’Agosto, Jimena Giacoia y Ariana Cardoso Suárez. D.T.: Wendy Molina.

OTRA EXITOSA NOCHE DE “LOCA MILONGA” Organizada a través de la Secretaría de Cultura por el Taller de Tango Municipal, el pasado sábado por la noche se llevó a cabo una nueva edición de «Loca Milonga», un evento que se destacó por la participación y el numeroso público que concurrió a la sede del Centro de Jubilados Las Flores de Alem y Pueblos Originarios. Parejas tangueras de Saladillo, Rauch, Olavarría, Azul, San Miguel del Monte, General Belgrano y Las Flores fueron protagonistas en la pista de un encuentro donde actuó arriba del escenario el grupo musical “Sexteto Fantasma” de Buenos Aires. También hubo cumbia con DJ Jimena y mucho baile en una jornada que augura nuevas presentaciones por el éxito que sigue demostrando. El Taller de Tango funciona en la Secretaría de Cultura de manera gratuita los días miércoles de 15 a 17 horas. Está hecha la invitación para participar de esta actividad artística abierta a toda la comunidad.

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

Más

Imprimir

Telegram