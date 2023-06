Dip Nac. Ramiro Gutierrez: Psicología criminal incorporando tecnología – ley de homicidio vehicular.

En la mañana de “El Periodístico” hablamos con el diputado nacional del Frente Renovador oriundo de Dolores Ramiro Gutiérrez. Con un Curriculum importante respecto a la investigación de la Psicología criminal incorporando la tecnología, y ley de su autoría “homicidio vehicular”.

También en un año electoral, se refirió a la política del oficialismo observando las internas que se purificarán en las paso de agosto.

“El 10 de junio fue el día de la Seguridad Vial en la Argentina, desde la Cámara se ha trabajado con proyectos propios para bajar la siniestralidad. Es un tema que nos ha ocupado mucho, las víctimas tienen una gran presencia en las Cámaras reclamando sus derechos, he trabajado y defendido y se consiguieron cuestiones como en el 2010 se sancionó una ley nacional de víctimas de delitos, empieza a tener registros y presencias en el derecho argentino, era el convidado de piedra, el perdedor por partida doble. La víctima era muda e imposibilitada de intervenir en los procesos, empieza un fortalecimiento de la ley con la voz de los familiares, se logró la ley de alcohol cero que salva vidas, seguimos la experiencia de Uruguay que ya la tenía, los resultados allá fueron muy favorables, en Montevideo bajaron los siniestros con muertes sobre todo en motocicletas, la ley tuvo un buen efecto, es un tema en el cual seguiremos trabajando porque esta semana presentaremos un proyecto para la incorporación del dolo eventual que es cuando el conductor viene haciendo una picada en conducción temeraria, sabe que puede matar a alguien y no le interesa, hoy tiene una pena leve, nosotros penamos, que es un arma usado contra el desprecio a la vida humana, la pena seria de de 8 a 25 años, lo mismo para un homicidio simple…..” sobre el trabajo que realiza Madres del Dolor de la mano de su Pta. Viviam Perrone, contó: “es una de las grandes luchadoras junto a Estrellas Amarillas, ella es muy consciente de eso y nos representa fuera del país, estamos orgullosos de trabajar con los familiares que mejoran nuestra calidad institucional, hay que estar con una perspectiva de víctima, conteniendo, apoyando en ese camino de tanto dolor ellos acompañan y guían cómo hay que hacer una presentación…” Sobre la Psicología del criminal ante los hechos acontecidos en la zona, dijo: “Desde la década del 80 hay un trabajo de un psiquiatra Joel Norris que habla de las fases de lo que sucede en la cabeza de un asesino serial, cuando se trata de femicidio ocurre una primera fase donde el individuo empieza a fantasear con la víctima y hace una construcción mental que evade la realidad, eso tiene que ver con el sexo, la violencia, la muerte, los peritos tendrán qué ocurrió…. hoy está apresado con una tarea de rastrillaje exitosa, caerá sobre él todo el peso de la ley. Rocío no merecía nada de lo que sucedió…” Por las declaraciones de la fiscal Hortel, reflexionó: “seguramente están los caminos institucionales, hay dos, se puede hacer ante el procurador Conte Grand u otra ante el consejo de la magistratura, y ahí se da andamiaje para reveer esta conducta desde el lado de la remoción que puede generarla los familiares de víctima, alguna Ong, persona jurídica, el municipio o Concejo Deliberante…”

AUDIO DE LA ENTREVISTA COMPLETA A RAMIRO GUTIERREZ

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

Más

Imprimir

Telegram