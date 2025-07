BM – lunes 21 de julio

FOTOS QUE CUENTAN | PROYECTO FOTOGRÁFICO EN ROSAS Las y los alumnos de 2° año del CEPT N° 37, en la comunidad de Rosas, comenzaron un Taller de Fotografía que invita a mirar con otros ojos su propio entorno y la vida de la familia rural. En este primer encuentro, la propuesta —impulsada por la profesora Vanesa Villalón en articulación con la Dirección de Museos y Archivo— buscó potenciar la capacidad de observación, expresión y memoria visual de las y los estudiantes. Está previsto que el proyecto continúe con nuevos encuentros a lo largo del 2025. El taller está a cargo de Rocío Joanteguy, integrante del equipo de la Dirección de Museos y Archivo, fotógrafa y vinculada al mundo rural. Acompañará el proceso guiando a las y los alumnos de manera cercana, para identificar lo valioso en lo cotidiano y construir memoria desde la imagen. Cada foto es una historia. Cada mirada, una forma de hacer memoria.

“LA BRUJA SALGUERO” LLEGA A FOLCLORE PARA ESCUCHAR Este viernes 25 de julio habrá música de alto vuelo en Folclore para Escuchar: en el Salón Rojo del Palacio Municipal desde las 21 horas se presentará María de Los Angeles Salguero, una artista argentina nacida en La Rioja, con una amplia y destacada trayectoria en el ámbito artístico nacional. El ciclo «Folclore para Escuchar», una idea y producción de Fernando Calles con un fuerte apoyo de la Dirección Municipal de Cultura, se llenará de prestigio con la actuación de “La Bruja Salguero”, ganadora de múltiples e importantes premios como el Konex de Platino en 2010 cuando fue considerada la mejor voz de la década. Además, María de Los Angeles Salguero junto a Bruno Arias, recibió en 2015 el premio Gardel al mejor disco de folclore del año, premio que repitió como solista en 2017 al ganar el Gardel con su disco Norte. Su prestigio y su alto nivel profesional llevaron a “La Bruja Salguero” a ser partícipe de producciones y eventos con artistas como Juan Carlos Baglietto, Lito Vitale, Raul Carnota, Soledad Pastorutti, Jairo, Patricia Sosa, entre otros. En esta oportunidad en Las Flores e acompañada por el guitarrista José Torelli. Es válido de destacar que el Ciclo Folclore para Escuchar es libre, abierto y gratuito para toda la comunidad.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN SOBRE TRIQUINOSIS Ante la aparición de casos de triquinosis en nuestra provincia, la Dirección de Bromatología y Cuidado Animal, dependiente de la Secretaría de Salud Pública, recuerda e informa a la población las recomendaciones que deben tenerse en cuenta para prevenir el contagio de la enfermedad.

La triquinosis es una enfermedad producida por un parásito con forma de gusano que se aloja en los músculos de los cerdos y otros animales silvestres, como el jabalí y el puma. Las personas se contagian de forma accidental al ingerir carne o derivados cárnicos crudos o mal cocidos que contengan larvas del parásito vivas. Esta enfermedad puede presentarse durante todo el año, siendo más frecuente en invierno debido al mayor consumo de embutidos, chacinados y sus derivados, como bondiola, salamines, longaniza, entre otros.

• ¿Cómo prevenirla?

Población general:

– Cocinar completamente la carne de cerdo y sus derivados hasta que no queden partes rosadas. Tenga presente que la cocción en microondas, la salazón y el ahumado no elimina el parásito.

– Adquirir chacinados en comercios habilitados. Verificar que el rótulo indique marca, lote, fecha de elaboración y vencimiento, número de registro del producto y del establecimiento elaborador. La venta callejera y por redes sociales de estos alimentos sin rotulo está prohibida, ya que no cumple con el control sanitario correspondiente.

Zonas Rurales y Productores:

– Respetar las normas establecidas por las autoridades sanitarias para la tenencia y la cría de cerdos.

– Alimentarlos adecuadamente a los animales. No darles basura ni restos de carne cruda.

– Controlar la proliferación de roedores en los criaderos.

– En caso de realizar faena casera de un animal (cerdo, jabalí o puma) para autoconsumo, se debe remitir una muestra de entraña de cada animal a un laboratorio para su análisis y así confirmar la ausencia del parásito causante de la triquinosis. Si se detecta la presencia del parásito en un animal, es obligatorio eliminar la res completa.

• ¿Cuáles son sus síntomas?

Si consumió carne de cerdo o sus derivados y presenta fiebre, dolores musculares, diarrea, vómitos, hinchazón de párpados o picazón, debe acudir al centro de salud más cercano.

Para más información y consultas, dirigirse a la Secretaría de Salud Pública en Av. Rivadavia 363, Tel. 441570, o a la Dirección de Bromatología y Cuidado Animal en Av. Manuel Venancio Paz Nº 1114, tel. 442236.

VACACIONES DE INVIERNO – ACTIVIDADES EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL “DR. PABLO MINELLONO” En el marco de las actividades programadas para estas Vacaciones de Invierno en Las Flores, la Secretaría de Educación y la Biblioteca Pública Municipal “Pablo Minellono” invitan a las jornadas que se llevarán adelante los días miércoles 23 y 30 de julio:

– Toda historia guarda un secreto. Charla con el escritor Pablo de Santis

Miércoles 23 de julio a las 16:30 horas

Biblioteca Pública Municipal Dr. Pablo Minellono – Av. Gral. Paz y Alem (subsuelo)

Actividad gratuita para toda la familia. Sugerido para niños y niñas desde los 7 años

– Historias que cobran vida. Espectáculo de títeres a cargo de Marcela Maldonado

Miércoles 30 de julio a las 16:30 horas

Biblioteca Pública Municipal Dr. Pablo Minellono – Av. Gral. Paz y Alem (subsuelo)

Actividad gratuita para toda la familia.

VACACIONES DE INVIERNO EN LAS FLORES Comienzan las actividades programadas por la Secretaría de Cultura y Deportes.

Hoy LUNES 21 DE JULIO en PLAZA ESPAÑA

– Desde las 14 horas: JUEGOS DEPORTIVOS y ACTIVIDADES ARTÍSTICAS

– 16 horas: SHOW de GINGOS

Actividades gratuitas para toda la comunidad.

LOS ESPECTÁCULOS “ESCUELA DE BRUJAS” Y “VINICIUS” LLEGAN AL TEATRO ESPAÑOL EN VACACIONES DE INVIERNO Los días 25, 26 y 27 de julio el Teatro Español de nuestra ciudad será escenario de nuevas presentaciones artísticas que podrán ser disfrutadas por los más pequeños y sus familias en el marco de las Vacaciones de Invierno. «Escuela de Brujas», un musical infantil lleno de magia, humor y diversión, se presentará viernes 25 y sábado 26 a las 16 horas, mientras que «Vinicius, Pop para chicos» el domingo 27 en el mismo horario.

«Escuela de Brujas» es una propuesta artística atrapante con canciones originales, coreografías divertidas y personajes encantadores. Con un vestuario imponente, escenografía impactante y un elenco que seguro hará aplaudir al público de principio a fin. «Vinicius, Pop para chicos» es otra de las obras que se destacará también dentro de lo programado por la Dirección del Teatro Español. La magia de la música cobra vida en Vinicius, un show diseñado para que pueda ser disfrutado por chicos y grandes. Espectáculos únicos, llenos de ritmo y fantasía que seguro cautivarán al público que presencie estos dos eventos que conforman la serie de actividades de Cultura en Vacaciones de Invierno. El valor de las entradas – que pueden adquirirse en la Boletería del Teatro – son los siguientes:

– Viernes 25 de julio “Escuela de Brujas” $15.000 en Promo 2 x 1; con ese costo ingresan un mayor y un menor.

– Sábado 26 “Escuela de Brujas” $15.000 por persona.

– Domingo 27 de julio “Vinicius, Pop para chicos”: $10.000 por persona.

AJEDREZ: BUIRAZ, BANCHESI GÓMEZ Y PIRES SE DESTACARON EN AZUL Los alumnos de la Escuela Municipal de Ajedrez Benjamín Buiraz (Sub 8) y Ciro Branchesi Gómez (Sub 10) al ocupar el segundo puesto y Bautista Pires (Sub 18) al resultar tercero, fueron lo mejores florenses clasificados en la quinta fecha del Gran Prix del Centro de la Provincia de Buenos, que se disputó ayer en el Colegio Inmaculada Concepción de Azul. Intervinieron 150 jugadores de más de 15 delegaciones, donde los demás ajedrecistas a cargo del profesor Mario Orlando, ocuparon las siguientes posiciones: en Sub 12: 11°) Lucas Lerra, 19°) Santino Dierickx y 21°) Mariano Ribas.

En Sub 15: 13°) Tomás Espíndola, 19°) Juan Ignacio Barreto, 27°) Tomás Aguirre, 30°) Iván Aranda y 34°) Simón Arce; mientras que en Sub 18: 8°) Tiano Puente y en Libres: 23°) Ana Laura Orlando. La próxima etapa se desarrollará el 10 de agosto en la ciudad de Saladillo.

