Policiales: hechos de los últimos días

OPERATIVOS DE PREVENCIÓN: SECUESTRO DE MOTOCICLETAS POR INFRACCIONES A LA LEY DE TRÁNSITO La Estación de Policía Comunal Las Flores informa que, en el marco de los operativos dispuestos para la prevención de ilícitos (O.S.E C.O.P 00-096/24 y D.R S.I.S.R.I.C N° 022/25), personal policial realizó diversos controles vehiculares en la vía pública, procediendo a labrar múltiples actas de infracción y al secuestro de varias motocicletas. Las infracciones detectadas se encuadran principalmente en lo establecido por los artículos 40 y 48 de la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449, y comprenden la falta de licencia de conducir, ausencia de seguro obligatorio, no uso de casco, escapes antirreglamentarios, circulación sin dominio colocado, entre otras faltas que atentan contra la seguridad vial. Todos los vehículos secuestrados fueron trasladados al depósito municipal, quedando a disposición del Juzgado de Faltas Municipal de Las Flores, a cargo del Sr. Juez Dr. Marcelo Genusso. Estos operativos continuarán realizándose de manera periódica y en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de prevenir delitos, fortalecer la seguridad ciudadana y promover una circulación responsable en la vía pública.

ALLANAMIENTO POR SUSTRACCION DE MOTOVEHICULO La Estación de Policía Comunal Las Flores informa que, el día 14 del corriente mes y año denunció ciudadano de esta localidad que autores ignorados sin ejercer violencia le sustraen del patio de su inmueble ubicado en Av. Manuel Venancio Paz una motocicleta marca Zanella ZB 110 cc. Sin cachas colocadas. En la fecha, en el marco de Proceso Penal N° 01-00-003979-25/00 caratulado HURTO del Dr. Federico Antonio Barberena, titular del Juzgado de Garantías N° 1 de Azul dicto ORDEN DE ALLANAMIENTO, REGISTRO Y SECUESTRO en domicilio de calle Cruz Almada N° 997 donde reside el ciudadano AXEL GIMENEZ (18), en el que personal de este elemento policial en forma conjunta con GAD de General Alvear procedió al secuestro de vestimenta utilizada por el perpetrador, según registro fílmicos y al secuestro de motocicleta 110 cc. Sin cachas colocadas con número de motor y chasis suprimidos. Por lo expuesto se dio inicio a Proceso Penal caratulado: “ARTICULO 289 DEL CODIGO PENAL” con intervención de la UFI N° 9 de Azul a cargo de la Dra. Laura MARGARETIC y de trámite por ante la Ayudantía local de esta localidad a cargo del Dr. Pablo Eduardo IPARRAGUIRRE ambos del Departamento Judicial de Azul.-

INVESTIGAN TRES ROBOS OCURRIDOS EN COMERCIOS DE LA CIUDAD Estación de Policía Comunal Las Flores informa que se encuentran en etapa de investigación tres hechos de robo perpetrados en locales comerciales de nuestra ciudad, ocurridos durante las últimas jornadas en distintos sectores. En todos los casos interviene la Ayudantía Fiscal Local, a cargo del Dr. Pablo E. Iparraguirre. El primer hecho fue denunciado el martes 16 de julio por la propietaria de la panadería “Lo de Norma”, ubicada en Av. presidente Perón al 700. Según se pudo constatar, autores ignorados ingresaron tras escalar un paredón, dañar un ventiluz y acceder al interior del comercio, de donde sustrajeron dinero en efectivo que se encontraba en la caja registradora para cambio diario. La propietaria radicó la denuncia al advertir la situación en horas de la mañana. En el lugar se cuenta con cámaras de seguridad, por lo que se dio intervención al Centro de Monitoreo Municipal y al Gabinete Técnico Operativo. El segundo hecho fue reportado ese mismo día al mediodía por la propietaria de una agencia de quiniela situada sobre Av. presidente Perón al 800, quien advirtió que durante la madrugada delincuentes forzaron la puerta de ingreso y se llevaron dinero en efectivo correspondiente a propinas. En este caso, el comercio no cuenta con cámaras ni alarma. Se solicitó colaboración a la Sub DDI local, Policía Científica y al Centro de Monitoreo, a fin de obtener elementos útiles para la causa. El tercer hecho fue denunciado en la mañana del jueves 17 de julio por la propietaria del supermercado «El Económico 4», ubicado en la intersección de Av. Venancio Paz y Larralde. Según lo informado, personas desconocidas ingresaron al local entre las 22:30 hs del día anterior y las 08:00 hs, forzando una de las puertas laterales. Una vez dentro, sustrajeron dinero en efectivo y el sistema completo de videovigilancia del local. Al momento del hecho, el comercio no contaba con alarma activa. En todos los casos, personal de G.T.O., Sub DDI local, Policía Científica y el Centro de Monitoreo Municipal trabajan en conjunto para reunir pruebas, analizar imágenes y avanzar con las tareas de inteligencia que permitan identificar a los responsables. Las causas fueron caratuladas como Robo Agravado y Robo, y continúan bajo investigación, sin descartarse en relación al modus operandi que se trate del mismo autor/es.

DETENCIÓN POR ALTERACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO EN BARRIO SOLIDARIDAD En horas de la tarde del pasado 11 de julio, personal policial de la Estación Comunal Las Flores intervino en una situación ocurrida en la plaza del Barrio Solidaridad, ubicada en la intersección de Av. Cruz Márquez y calle Dorrego, a raíz de un aviso recibido por una riña en la vía pública. Al llegar al lugar, los efectivos constataron la presencia de una joven que incitaba al desorden y alteraba la tranquilidad del lugar, en evidente estado de ebriedad. Por tal motivo, se procedió a la aprehensión de Tamara Aylen Ziguencio, de 20 años de edad, en el marco de lo establecido por los artículos 35, 72 y 74 inciso A del Decreto Ley 8031/73 (Código de Faltas de la Provincia de Buenos Aires). La intervención fue comunicada al Juzgado de Paz Letrado de Las Flores, perteneciente al Departamento Judicial Azul, disponiéndose la declaración contravencional indagatoria para el día 14 de julio a las 10:00 horas en sede policial.

