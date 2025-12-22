BM – lunes 22 de diciembre

AUTORIDADES MUNICIPALES ACOMPAÑARON EL EGRESO DE FINES-SECUNDARIA PARA ADULTOS El pasado 18 de diciembre en el Teatro Español se desarrolló el Acto de Egreso de FINES – Secundaria para adultos. Dependiente de la DEJAYAM DGCYE (Dirección de Educación de Jóvenes, Adultos y Adultos Mayores), en esta oportunidad egresaron 80 estudiantes. Este año se cursó en dos sedes, de la Escuela Primaria 1 y en Escuela Primaria 2; la matricula total fue de 200 estudiantes y 40 docentes, que toman las horas por acto público cada cuatrimestre. El programa es llevado adelante por la coordinadora distrital Florencia Panattieri y el tutor de Trayectorias Educativas, Eduardo Patronelli. En el acto estuvieron presente el intendente Alberto Gelené; el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Fernando Muñiz; presidente del Consejo Escolar, Esteban Loviso; concejales y consejeros escolares. También la secretaria de SAD, representantes gremiales y de otras instituciones.

“PETER PAN” Y UN ESPECTACULAR CIERRE DE TEMPORADA DEL TEATRO ESPAÑOL Noche brillante, envuelta en emociones y aplausos en la histórica sala del Teatro Español de nuestra ciudad con la presentación de “Peter Pan, la Tierra Perdida”. Con más de 20 protagonistas florenses arriba del escenario, la obra de teatro musical, bajo la Dirección de Armando Stini, recibió los aplausos al borde de la ovación de un público que llenó las butacas del Teatro que, bajo la coordinación general de Aldo Valente, cerró una temporada de muchas acciones con distintas presentaciones. El hecho que la obra «Peter Pan» estuviera representada por artistas locales fue un plus favorable que sirvió también para demostrar la importancia de realizar un buen trabajo conjunto entre niños, adolescentes y adultos, que aunaron fuerzas para generar un espacio teatral donde se destacó también que algunos de los protagonistas era la primera vez que subían a escena. «Peter Pan» terminó siendo el broche de oro de un año 2025 cargado de intensidad y emociones. El intendente Alberto Gelené, acompañado del director de Cultura, Juan Bautista Saladino, presenció el espectáculo y saludó afectuosamente a los grandes protagonistas de la noche.

IMPORTANTE A partir de este lunes 22 de diciembre la OMIC (Oficina de Atención al Consumidor) permanecerá cerrada, por mudanza. La atención se reanudará en su nueva dirección de Av. San Martin 480, a partir del 5 de enero de 2026.

