Azul: buscan a una mujer y dos menores

Buscan a ERAZO, JUDITH MARÍA LIDIA, de 30 años de edad. Características físicas: contextura delgada, 1,50 m de altura, tez morocha, cabello negro lacio largo, ojos negros. Vestía calza de colores naranja, gris y verde, y campera negra. Asimismo, se busca a los siguientes menores: MENOR JEHU, de 6 meses, vestía buzo gris y pantalón jogging gris. MENOR ÁVILA, NAARA, de 3 años, vestía campera azul con peluche blanco y conjunto rosa de “Minnie”, con puños en los pies. Los menores estaban a cargo de su abuela, Rodríguez Alejandra Beatriz. Interviene la UFI 6 del Departamento Judicial Azul. Ante cualquier información, comunicarse de inmediato con la fiscalía interviniente o con la Dirección de Investigaciones, teléfonos 02281-427642 / 426906.