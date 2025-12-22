22 de diciembre de 2025

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Azul: buscan a una mujer y dos menores

1 minuto de lectura
5 horas atrás Fm Alpha
Buscan a ERAZO, JUDITH MARÍA LIDIA, de 30 años de edad. Características físicas: contextura delgada, 1,50 m de altura, tez morocha, cabello negro lacio largo, ojos negros. Vestía calza de colores naranja, gris y verde, y campera negra. Asimismo, se busca a los siguientes menores: MENOR JEHU, de 6 meses, vestía buzo gris y pantalón jogging gris. MENOR ÁVILA, NAARA, de 3 años, vestía campera azul con peluche blanco y conjunto rosa de “Minnie”, con puños en los pies. Los menores estaban a cargo de su abuela, Rodríguez Alejandra Beatriz. Interviene la UFI 6 del Departamento Judicial Azul. Ante cualquier información, comunicarse de inmediato con la fiscalía interviniente o con la Dirección de Investigaciones, teléfonos 02281-427642 / 426906.
Fuente: Noticias de Azul (Azul)

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

1 minuto de lectura

Fuerte embestida en Pueyrredón y Alsina

3 días atrás Fm Alpha
3 minutos de lectura

Prensa DDI: Cubiertas de camión recuperadas

4 días atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Azul: se realizó la última manifestación del año por la Autovía en Ruta 3

1 semana atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

1 minuto de lectura

Martin Boggini: «Se alquila la casa de Harosteguy pero se dejan de alquilar otros dos locales y así compensamos»

14 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Azul: buscan a una mujer y dos menores

5 horas atrás Fm Alpha
3 minutos de lectura

BM – lunes 22 de diciembre

8 horas atrás Fm Alpha
4 minutos de lectura

Ferrocarril Roca Bicampeón 2025

11 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.