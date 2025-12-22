Martin Boggini: «Se alquila la casa de Harosteguy pero se dejan de alquilar otros dos locales y así compensamos»

Luego de conocerse que en 2026 la nueva sede de la Secretaría de Salud será la casona que perteneciera al Dr. Domingo Harosteguy, la 91.5 consultó al respecto al actual secretario de Relaciones Institucionales. «El estado municipal logró alquilar ese inmueble que en su momento fue donado al Dr. Harosteguy. Que vuelva al municipio es poner en valor nuevamente a ese lugar». Boggini confirmó que «al mismo tiempo se dejan de alquilar dos locales donde funcionaban OMIC y Patronato de Liberados. Ahora esos espacios se sumarán al inmueble de Avda. San Martín 480 donde ya está IPS, Adultos Mayores y el Área de Prensa. Es decir que estamos compensando esos gastos». Sobre el asueto a municipales para los días jueves 24 y viernes 26 de diciembre (25 de diciembre será Feriado Nacional), el funcionario garantizó la continuidad de los servicios esenciales que brinda el municipio.

