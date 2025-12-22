22 de diciembre de 2025

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Martin Boggini: «Se alquila la casa de Harosteguy pero se dejan de alquilar otros dos locales y así compensamos»

1 minuto de lectura
2 minutos atrás Fm Alpha

Luego de conocerse que en 2026 la nueva sede de la Secretaría de Salud será la casona que perteneciera al Dr. Domingo Harosteguy, la 91.5 consultó al respecto al actual secretario de Relaciones Institucionales. «El estado municipal logró alquilar ese inmueble que en su momento fue donado al Dr. Harosteguy. Que vuelva al municipio es poner en valor nuevamente a ese lugar». Boggini confirmó que «al mismo tiempo se dejan de alquilar dos locales donde funcionaban OMIC y Patronato de Liberados. Ahora esos espacios se sumarán al inmueble de Avda. San Martín 480 donde ya está IPS, Adultos Mayores y el Área de Prensa. Es decir que estamos compensando esos gastos». Sobre el asueto a municipales para los días jueves 24 y viernes 26 de diciembre (25 de diciembre será Feriado Nacional), el funcionario garantizó la continuidad de los servicios esenciales que brinda el municipio.

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

3 minutos de lectura

BM – lunes 22 de diciembre

8 horas atrás Fm Alpha
4 minutos de lectura

Ferrocarril Roca Bicampeón 2025

10 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Fiestas de Navidad y Año Nuevo: supermercados atenderán hasta las 18hs.

10 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

1 minuto de lectura

Martin Boggini: «Se alquila la casa de Harosteguy pero se dejan de alquilar otros dos locales y así compensamos»

2 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Azul: buscan a una mujer y dos menores

5 horas atrás Fm Alpha
3 minutos de lectura

BM – lunes 22 de diciembre

8 horas atrás Fm Alpha
4 minutos de lectura

Ferrocarril Roca Bicampeón 2025

10 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.