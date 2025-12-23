23 de diciembre de 2025

Curiosa alza de la actividad económica en La Plata

32 minutos atrás Fm Alpha

El Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP publicó el relevamiento de la actividad económica de La Plata durante el tercer trimestre del 2025. La misma creció 2,3% respecto al mismo periodo del año pasado, con la particularidad que el alza fue impulsada la venta de autos y propiedades. No obstante, el comercio minorista y la administración pública, los rubros más productivos de la ciudad, continuaron registrando caídas. El índice de actividad económica local se mantiene aún por debajo de los niveles de 2023, con una diferencia de cinco puntos porcentuales respecto al tercer trimestre de aquel año. Asimismo, continúa estando 2,8 puntos por debajo de los registros previos a la pandemia, en 2019.

Fuente: Diario Hoy (La Plata)

