Ferrocarril Roca Bicampeón 2025

Le ganó en su estadio “27 de Abril” 2 a 0 a Juventud Unida y logró el campeonato Oficial “Clausura”. Lautaro Acosta y Facundo Eluaiza, convirtieron lo goles del equipo ferroviario que junto a su gente festejó también su tercer título consecutivo, ya que antes había conseguido también el Apertura de este año y el Clausura 2024.

(Por Flavio Iacomini)

El plantel de la primera división de Ferrocarril Roca, volvió a darle una nueva alegría a sus simpatizantes cuando anoche en su estadio de las avenidas Avellaneda y Alfredo Vidal, se transformó en el equipo Bicampeón del año, al quedarse con el titulo de un torneo maratónico y muy interesante que dejo clara señales de crecimiento de nuestro fútbol florense.

En su partido número 26 de la temporada 2025, el dueño de casa, que en la ida del miércoles pasado había igualado de visitante 0 a 0 ante Juventud Unida, esta vez de local demostró su jerarquía al ganarle 2 a 0 a un muy buen rival como “Los Millonarios”, que con la dignidad de siempre obligó al equipo de Luciano Bertamino a estar atento y tomar todos los resguardos posibles para custodiar la figura de su gran arquero Pablo Abrego.

Lautaro Acosta, quien anoche fue uno de los picos más altos de rendimiento futbolístico, a los 12 minutos del segundo tiempo convirtió un verdadero golazo al rematar de derecha esquinado dentro del área grande. La pelota hizo una comba y se coló en el ángulo izquierdo del arquero Manuel Lacoste que solo atinó mirarla. La pelota fue tan bien dirigida que el uno albirrojo nada pudo hacer para evitar la caída de su valla.

La multitud que acompañó al equipo de Bertamino, enloqueció de alegría cuando a los 37, Facundo Eluaiza, tras una gran jugada previa de Jonatán Ferreira, logró el segundo gol del partido.

El número cinco albiceleste, de zurda definió arriba y selló el resultado de un encuentro que tuvo también cuatro expulsados (dos por cada lado) y que fue dirigido por el árbitro de La Plata Luis Ferrer.

El partido tuvo un primer tiempo atractivo de ida y vuelta, con los dos equipos en la búsqueda del arco del rival. Fue todo vértigo e intensidad y también se generaron situaciones de riesgo para los dos arqueros.

El gol de Ferro antes del primer cuarto de hora del segundo tiempo, lo tranquilizó al local que volvió a hacer valer la experiencia y la jerarquía de dos futbolistas como el central Luis Peón y el arqueo Pablo Abrego, quienes estuvieron rodeados de jugadores más jóvenes, pero con gran rodaje en nuestro futbol florense. Se destacaron también, Iván Lozano, Bautista Mazza, Estanislao Iglesias, Alexio Aguirre, la entrega de Enzo Molina, el buen juego de Facundo Eluaiza y la gran noche de Lautaro Acosta fue determinante para incomodar todo el tiempo a la defensa de Juventud Unida.

Se fueron expulsados en el primer tiempo Iván Garcete del lado de los ferroviarios y Bruno Silva del equipo de Adrian Caputo, los dos por infracciones. En el segundo tiempo vieron la roja también casi en el final Facundo Piazza y Franco Ailán, tras una fricción en mitad de cancha, pero ya tras esta acción, la suerte estaba echada.

Juventud Unida buscó el descuento pero Ferro exhibió solidez defensiva y en la contra pudo haber convertido el tercero.

El nuevo campeón del futbol florense, obtuvo cinco títulos en los últimos seis torneos, un hecho que marca su hegemonía futbolística de la última década,

Luego, tras los diez minutos adicionados por el árbitro Ferrer, Ferrocarril Roca comenzó su largo festejo con su gente.

El público que colmó el estadio “27 de Abril”, donde Juventud Unida también llevó a su gente que acompañó y aplaudió a su equipo, le dio un colorido espectacular a un estadio que volvió a ser testigo de otra gran noche del futbol de las Flores. Ferro bicampeón 2025, Una merecida jornada victoriosa donde los albicelestes exhibieron, tras su largo trabajo del año, sonrisas plenas, festejo y alegría.

Ferrocarril Roca: Pablo Abrego, Iván Lozano, Alexio Aguirre, Enzo Molina, Facundo Eluaiza, Luis Peón, Estanislao Iglesias, Bautista Mazza, Lautaro Acosta, Iván Garcerte, Mauro Ramos. Relevos: Santiago Giménez, Raúl Delgado, Juan Cruz Abraham, Lucas Valdéz, Adrián Araujo, Jonatán Ferreira, Franco Ailán. D.T: Luciano Bertamino. Ayudante de Campo. Luciano Poffer. P.F: Luciano Ponce.

Juventud Unida: Manuel Lacoste, Raúl Maciel, Ignacio Maciel, Nicolás Dierick, Emiliano Bertini, Bruno Silva, Tomás Osterrieth, Facundo Piazza, Patricio Peñalva, Nicolás Patrault, Thiago Kobarynca. Relevos: Federico Etchelet, Matías Cáceres, Leandro Bertini, Facundo Magno, Wenceslao Rivas, Braian Lozano, Joaquín Ametrano. D.T: Adrian Caputo. Ayudante de Campo: Marcelo Luciani y Santiago Silva. P.F; Melina Biazzuti.

Arbitro; Luis Ferrer. Líneas: Carlos Reig y Andrés Acosta. Cuarto Arbitro; Carlos Servidío.

