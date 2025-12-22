22 de diciembre de 2025

Fiestas de Navidad y Año Nuevo: supermercados atenderán hasta las 18hs.

Fm Alpha

Así fue acordado en las últimas horas entre la Sociedad Empleados de Comercio de nuestra ciudad y los representantes de los principales supermercados locales, entre ellos los de origen chino. «Se propone a los consumidores tengan a bien realizar las compras anticipadas dado que los días 24 y 31 de diciembre los supermercados locales atenderán hasta las 18 horas. Igual pedido se envió a la Liga de Comercio e Industria para que el resto de los comercios adopten la misma modalidad. En tanto, 25 de diciembre y 1 de enero no atenderán por ser feriado nacional», indica la nota recibida. Por su parte, los supermercados de origen chino seguirán atendiendo el 24 y 25 luego de ese horario con responsabilidad exclusiva de los dueños.

