22 de diciembre de 2025

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

De la chacra al mundo: la empresa cipoleña que nació en un galpón y hoy es parte del proyecto VMOS

1 minuto de lectura
4 horas atrás Fm Alpha

En el galpón de una chacra de Cipolletti nació ECDSUR, una empresa familiar de servicios de ingeniería que años después sería parte del armado del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), uno de los proyectos más ambiciosos en la historia del sector petrolero en el país. En diálogo con EnergíaOn, su gerente Nicolás Balboa reveló cómo lograron crecer al punto de ser referencia para varias de las grandes petroleras que trabajan en Vaca Muerta. ECDSUR (Estrategias Competitivas del Sur) tuvo un buen augurio desde el principio. Surgió en 2006, y ya al año recibía propuestas por sus servicios de ingeniería, así como de seguridad y medio ambiente. Con el tiempo decidieron enfocar sus esfuerzos en sus servicios de ingeniería y trabajar para grandes empresas como YPF o Pan American Energy (PAE).

Fuente: EnergíaON

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

1 minuto de lectura

Despega el avión más grande del mundo: hasta tres pisos de altura y un orgullo nacional

3 días atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Con una inversión de USD 55 millones, se inauguró la nueva terminal del aeropuerto de San Juan

2 semanas atrás Fm Alpha
2 minutos de lectura

En Bariloche: la florense Emiliana Bolontrade obtuvo el pasaporte al Ultra Trail de Mont Blanc europeo

2 semanas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

2 minutos de lectura

BM – lunes 22 de diciembre

1 hora atrás Fm Alpha
4 minutos de lectura

Ferrocarril Roca Bicampeón 2025

4 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Fiestas de Navidad y Año Nuevo: supermercados atenderán hasta las 18hs.

4 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

De la chacra al mundo: la empresa cipoleña que nació en un galpón y hoy es parte del proyecto VMOS

4 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.