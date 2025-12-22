De la chacra al mundo: la empresa cipoleña que nació en un galpón y hoy es parte del proyecto VMOS

En el galpón de una chacra de Cipolletti nació ECDSUR, una empresa familiar de servicios de ingeniería que años después sería parte del armado del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), uno de los proyectos más ambiciosos en la historia del sector petrolero en el país. En diálogo con EnergíaOn, su gerente Nicolás Balboa reveló cómo lograron crecer al punto de ser referencia para varias de las grandes petroleras que trabajan en Vaca Muerta. ECDSUR (Estrategias Competitivas del Sur) tuvo un buen augurio desde el principio. Surgió en 2006, y ya al año recibía propuestas por sus servicios de ingeniería, así como de seguridad y medio ambiente. Con el tiempo decidieron enfocar sus esfuerzos en sus servicios de ingeniería y trabajar para grandes empresas como YPF o Pan American Energy (PAE).

