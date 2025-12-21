¡Sorpresa!: Papá Noel adelantó su visita a Las Flores

A días de la llegada de la Nochebuena Papá Noel se hizo presente el pasado sábado por la tarde sorprendiendo a chicos y grandes. Durante su estadía, recibió muchas cartitas pero también demostraciones de afecto y por supueso, el pedido para sacarse una foto. «La verdad que fue una tarde muy hermosa y emocionante volver a encontrarme con todos los niños, ver sus caritas, sus sonrisas y la ilusión con la que llegan a ver a Papá Noel. Es algo que no se puede explicar con palabras», explicó a FM Alpha. «Vivir este evento año tras año es muy especial. Ya son siete años compartiendo este momento con las familias de Las Flores y cada vez se siente la misma magia, la misma emoción y las mismas ganas de seguir regalando un pedacito de felicidad», dijo luego. El recorrido de Papá Noel siempre es el mismo y ya es una tradición. Comienza visitando el Geriátrico y el Hospital Zonal de Las Flores, para luego finalizar en la plaza. «La idea es poder llevar un poco de alegría a aquellas personas que no siempre pueden acercarse, por eso Papá Noel va hasta esos lugares, compartiendo un saludo, una sonrisa y un momento especial», sostuvo antes de seguir su viaje, prometiendo volver el miércoles para dejar sus regalitos en cada arbolito navideño florense.

«Quiero agradecer especialmente a todas las personas que acompañan de manera desinteresada para que esto sea posible. A Cristian González y su señora, que nos acompañaron con El Sonido; a Mercedes y a su familia, que año a año están siempre presentes y a todas las familias, incluso de otras localidades, que se acercaron a compartir este momento tan mágico. De corazón, gracias a toda la comunidad por acompañar, por estar y por mantener viva la ilusión. Papá Noel se fue muy feliz, con muchas cartitas y mucho amor, y ojalá que esa magia llegue a cada hogar», fue el mensaje que envió más tarde desde el Polo Norte.

