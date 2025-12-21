Esta noche se conocerá el campeón del Clausura

Juegan Ferrocarril Roca y Juventud Unida desde las 20 Hs en el estadio “27 de Abril”. Los ferroviarios, de locales, van en busca de su tercer título oficial consecutivo. Los albirrojos intentarán repetir su logro del Apertura 2024.Trasmitirá la radio FM ALPHA 91.5.

Por Flavio Iacomini

El gran torneo Clausura de la Liga de Futbol Oficial de Las Flores llega a su etapa final después de un año marcado por el frenesí y la intensidad de todo un recorrido importante que ha contribuido a posicionar nuestro futbol, un deporte popular que en el pago chico ha sido valioso para seguir repensando cosas de cara al futuro.

Después de haber empatado 0 a 0 el pasado miércoles en cancha de de “Los Millonarios”, Ferrocarril Roca y Juventud Unida volverán a cruzarse con la mente puesta en conseguir otro título que engalane las vitrinas de dos clubes centenarios florenses, llenos de pasado y de rica historia.

Para Ferro, la posibilidad de quedarse con el bicampeonato 2025, ya que el equipo que dirige técnicamente Luciano Bertamino ganó también el Apertura 2025 como así también el Clausura del año pasado.

En caso de triunfar los albicelestes esta noche, obtendrán el tricampeonato.

Por el lado de Juventud Unida, con un plantel integrado también por jugadores que ya conocieron las mieles del éxito cuando con Fabián Blanstein como D.T se quedaron con el título del Apertura 2024, ahora de la mano de Adrián Caputo, tratarán de repetir aquel logro y romper, en cierta manera, con la hegemonía ferroviaria de estos últimos años, ya que Ferro también se quedo con los títulos Apertura y Clausura de 2023.

Con el regreso del central Bruno Silva y del mediocampista Nicolás Patrault, Juventud Unida pone lo mejor en un terreno de juego donde habrá espacios para poder mostrar su juego.

En Ferro, se espera por la evolución de su delantero Lucas Valdez, jugador que el pasado miércoles fue retirado de la cancha en ambulancia por un fuerte golpe intercostal, aunque la lesión no habría sido tan importante y esta noche podría jugar desde el arranque.

Caso contrario, Jonatán Ferreira reemplazaría al atacante albiceleste.

Finalmente esta noche finalizará un año que ha simbolizado el crecimiento del futbol amateurs florense.

El público, como lo ha hecho durante el año, seguro volverá a acompañar y será testigo de un nuevo momento donde el grito de campeón, luego de un torneo de largo aliento, sonará bien fuerte y se escuchará por todos los rincones de la ciudad.

