Cristina Kirchner fue internada en el Sanatorio Otamendi y la operan de apendicitis

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner tuvo un serio problema de salud este sábado 20 de diciembre, al presentar fuertes dolores abdominales que obligaron a internarla en el Sanatorio Otamendi , donde esta noche habría sido operada de apendicitis. No hubo todavía un informe puntual del nosocomio sobre su estado, pero allegados indicaron que la cirugía habría terminado cerca de las 21.30.

La exmandataria fue conducida al Otamendi con la respectiva autorización judicial, que permitió que saliera del departamento de San José 1111 en el que cumple prisión domiciliaria, y tras los estudios de rigor, los médicos determinaron que debía ser sometida a esa intervención abdominal. Los cuadros de apendicitis, se sabe, son dolorosos, y tomados a tiempo en general la cirugía permite una rápida recuperación.

Varios dirigentes peronistas se acercaron al Sanatorio Otamendi para interiorizarse sobre el estado de salud de la exmandataria, y entre otros se vio en el lugar a la intendenta de Quilmes Mayra Mendoza y al exsecretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla.

Mayra Mendoza posteó la foto que se tomó frente a la clínica donde está internada Cristina Kirchner

También un grupo de seguidores kirchneristas había ocupado la vereda y parte de la calle, con algunos carteles que destacaban la figura de CFK y pedían por su libertad.

Militantes apoyando a Cristina Kirchner durante su internación

Gregorio Dalbón, uno de los abogados de la expresidenta, señaló en su cuenta de X que «Cristina Fernández de Kirchner fue trasladada, luego de la debida autorización judicial, al Sanatorio Otamendi. Al presentar una dolencia abdominal, médicos concurrieron a su domicilio y, tras una evaluación de rigor, definieron que era necesario una evaluación más exhaustiva en dicho sanatorio. Cualquier novedad será comunicada a través de partes médicos de la institución«.

CFK cumple prisión domiciliaria luego de una condena a 6 años de prisión por la causa Vialidad, el direccionamiento de la obra pública a empresas de Lázaro Báez, pero pese a su inhabilitación para ejercer cargos públicos sigue teniendo una activa presencia en redes sociales, donde critica con dureza las medidas de gestión de Javier Milei.

Otros problemas médicos de Cristina

La salud de Cristina Kirchner, dada su larga actividad pública, ha tenido ya otros episodios en los que debió ser internada. Así en 2012, en el Hospital Universitario Austral de Pilar, le extirparon un tumor de la glándula tiroides; en tanto que al año siguiente, en el Hospital Universitario de la Fundación Favaloro, le sacaron una hematoma subdural. Finalmente, en 2021, debió someterse a una histerectomía, en el mismo Sanatorio Otamendi en el que ahora se encuentra internada.

