Más cerca con la naturaleza con “Dibu” Saavedra

Conversamos en “El Periodístico” con Mauricio “Dibu” Saavedra, un joven ya reconocido en nuestra ciudad por su vocación de estudiar nuestra naturaleza realizando diversos ensayos y estudios principalmente sobre la fauna de la Cuenca Deprimida del Salado.

“Con las cámaras trampa he descubierto cosas muy interesantes. Con el tema de mosquitos e insectos, no tengo una respuesta concreta, tal vez por alguna cuestión atmosférica no han proliferado tanto, debería haber por la cantidad de agua en la Cuenca del Salado, pero hay animales que también se comen sus larvas. Sí o sí una invasión por año debería haber. Creo que el ante año pasado hubo como cuatro, es parte de la naturaleza…La humedad excesiva hace que proliferen animales como por ejemplo los arácnidos que tienen alimentos suficientes y lugares húmedos para esconderse. La araña tigre es la que se ven en los jardines, raro que ingresen en los domicilios, tiene su veneno, pero no es letal, es tranquila, grande por su tamaño y sus colores, pero generalmente son inofensivas y hasta beneficiosas porque se alimentan de mosquitos, por lo menos a mí me gustan mucho..” Decía jocoso.

Sobre el caso de los carpinchos, su proliferación y el peligro en rutas, dijo:

“Los carpinchos proliferaron un montón como sabemos, todo esto beneficiado por dos razones como las cosechas, el pasto que ellos consumen y el lugar para esconderse, también no tienen depredadores naturales que por un largo tiempo estuvieron como pumas y yaguaretés. Igualmente, el puma ha retornado pero no en gran número. Es un tema para tener en cuenta cuando uno viaja por rutas. Hay que tener cuidado y conducir a velocidad reglamentaria para que no ocurran accidentes…Está bueno el tema de colocar la cartelería advirtiendo pero como argentinos somos complicados, no se le hace mucho caso, no se respeta. Igual está bueno ponerlos porque hay gente que no sabía y lo tiene en cuenta. Para el lado de Rosas hay y me parece muy bien que se sepa”.

Sobre el caso de los guanacos reincorporados en el Impenetrable chaqueño, después de 110 años de ausencia, dijo: “Por lo que he visto y leído, el guanaco que no es de esta zona aunque la habitó hace tiempo, hasta su distribución histórica era en Las Flores pero desapareció por la caza y el avance de la agricultura. Quedan algunos en la zona de Sierra de la Ventana. El tema de las reintroducciones es todo un tema, hay gente a favor y en contra. Este animal es bastante adaptable porque está en la Patagonia y también en el Norte…Estos del sur ya estaban adaptados, imagino que ha habido un estudio previo para que no haya problemas y relocalizados en El Impenetrable. Esa ONG Rewilding Argentina está bastante cuestionada, tiene sus críticas, a favor y en contra. Está bueno porque en El Impenetrable había guanacos pero se extinguieron. Hoy ese eslabón estaría. Habría que preguntarse también por qué se extinguieron para que no vuelva a pasar. También charlar con los lugareños para que no se active el tema de la caza”.

Naturaleza de Cerca, realiza almanaque todos los años para sostén del proyecto: “Agradezco a toda la gente que colabora con el proyecto de almanaques. Lo comparto también con escuelas y más, al venderlos puedo seguir manteniendo mi equipamiento para seguir investigando…”

Sobre las novedades publicadas en su fan page, dijo:

“Hubo bastante novedades en el fan page para que vean… Unas novedades fueron las apariciones de sanguijuelas. Cuando comencé a investigar, vi un especialista que me dijo que esa especie no había sido registrada en la provincia, solamente en Salta y norte de Córdoba. Es una especie nueva en la provincia”. Afirmaba el avezado a la naturaleza Saavedra

