BM – lunes 26 de junio

ESTE MARTES 27 SE OTORGARÁ ASUETO A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL POR EL DÍA DEL TRABAJADOR DEL ESTADO El Gobierno Municipal otorgará asueto para el día martes 27 de junio de 2023 al personal de la Administración Pública Municipal, con motivo de celebrarse el “Día del Trabajador del Estado”. Con motivo del asueto, no habrá actividad en las dependencias municipales, solamente se garantizará la continuidad de los servicios esenciales. El Departamento Ejecutivo ha resuelto acompañar la declaración contenida en la Ley N° 14.600 de la Provincia de Buenos Aires, la cual adhiere a los términos de la Ley Nacional 26.876 que establece dicha jornada como día de descanso para los empleados de la administración pública, en los que no se prestarán tareas.

NEWCOM: DESTACADA ACTUACIÓN DE LOS FÉNIX EN LA TERCERA FECHA DE LA LIGA REGIONAL Equipos de Los Fénix, pertenecientes a la Secretaría de Deportes, obtuvieron cinco triunfos en la tercera fecha de la Liga Regional de Newcom, que se disputó el último sábado en Benito Juárez. El elenco “B” (+50 años), de gran desempeño durante el certamen, conservó el invicto al ganar tres encuentros, el último en el tie break ante River de Azul, y de esta manera lideran el campeonato. Por su parte, el conjunto “A” (+50 años), que por escaso margen se le venía negando la victoria, se impuso en dos oportunidades y estuvo muy cerca de vencer en el tercer partido, ya que perdió 12/11 en el tie break. El próximo compromiso de los dirigidos por el profesor Aldo Tobio, Laura Lopardo y Lucía Guzmán será el próximo sábado en Tandil, dónde se presentarán dos planteles de la categoría +50 años.

JUEGOS BONAERENSES: DESTACADA PARTICIPACIÓN LOCAL EN COCINA La sala Hugo Mario Ianivelli de la Secretaría de Cultura fue el lugar donde esta mañana los jurados premiaron los trabajos realizados en la edición Cocineros Bonaerenses, etapa local. Los platos presentados en la categoría Sub 15 y Sub 18 incluyeron la comida principal y el postre que fueron elaborados por los participantes que, con mucha dedicación y esmero, prepararon sus trabajos gastronómicos. Los jurados, los Chef Salvador Isasmendiz y Estefanía Esquivel, antes de anunciar a las ganadoras del certamen, agradecieron la participación de los concursantes y destacaron el nivel de la elaboración de las comidas presentadas.

Plato principal categoría Sub 15: 1º Lucía Monfort, 2º Catalina Ametrano, 3º Morena Cabral.

Plato principal categoría Sub 18: 1º Delfina Sassone.

Postres Sub 15: 1º Agustina Saladino, 2º Carola Elgue, 3º Martín Duarte, 4º Luisina Montes de Oca.

Postres Sub 18: 1º Ana Lucía Martínez, 2º Morena Onraita.

Postres Adultos Mayores: 1º Inés Ester Rodicio.

Las ganadoras de Cocineros Bonaerenses, etapa local, disputarán la etapa regional el próximo 23 de agosto en la ciudad de Saladillo.