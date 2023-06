Nuestro órgano Litúrgico de la Parroquia festejó un siglo

El mismo, fue adquirido en Alemania por el Presbítero Guido de Andreis, que estuvo desde 1914 a 1924 como sacerdote. El día 24 de junio de 1923 se ofreció el primer concierto sacro en nuestra ciudad, del que participaron el Pbro. Antonio Chiappa de 25 de mayo, el tenor Salamanca, el barítono Piriz y el Coro Parroquial. (Según cuenta la nota del bisemanario Acción Regional del 7 de marzo de 1975).

Para este hermoso aniversario, donde se observó una iglesia colmada de gente, estuvo invitado el organista Alan Pianesi, FM ALPHA presente en tan significativo evento, conversó en principio con el director del coro Miguel Polito que se sumó al organista, y posteriormente lo hizo con el musico invitado.

“Es una experiencia hermosa y uno sale con nuevas cosas, se aprende mucho, varias semanas ensayando las obras sin él, ayer juntos ensayando y hoy compartimos el concierto, estas actividades en conjunto son muy importantes…uno practica solo y luego hay que combinar todo, algunas más despacio y otras más fuertes, para que el órgano no tape la voz, pero a la vez se escuche bien. Alan nos invitó a Tandil, la catedral de Quilmes. .” Decía Polito y agregaba: “Angélica Arce hizo un solo espectacular, hoy fue el debut, a nosotros no nos sorprendió porque la veníamos escuchando, pero muy bueno…”

Por su lado el organista Alan Pianesi, nos cotaba: “Es muy importante la difusión de esto, a veces se cree que porque es una iglesia, es religioso y la verdad que hicimos variedad de música, eso hay que tenerlo en cuenta. Dependiendo del instrumento, el estilo, barroco, romántico, hay diversos instrumentos con versatilidad, hoy se escuchó a Bach, y también interpretamos al francés Théodore Dubois, el órgano de la iglesia tiene gran capacidad y armonía de hacer lo barroco y lo romántico, el ensamble entre las voces y el órgano es muy importante, que el órgano no vaya encima, hace una especie de colchón para que las voces se destaquen, los tubos son como cantantes y tiene que ir balanceado…” Sobre su carrera, dijo: “Nací con la música prácticamente. Empecé con el armonio a los 6 o 7 años, estudié canto lírico y órgano con José Luis Vela de Quilmes y otros organistas destacados, también incursioné en el estudio de la reparación. Hace un mes cuando vine hice un concierto y aproveché para conocer a Miguel (Polito)…” Poder traer cultura de órgano nos hace llevar el proyecto a otras ciudades, me gustaría llevar el coro a Tandil, Azul, Capital Federal…. En Rauch toqué hace poco, hice unos ajustes y en setiembre estaría volviendo a Las Flores. Encontré muy bien al órgano…. es como un auto viejo que se repara, no será 0 kilómetro. Es casi lo mismo, pero siempre hay que estar haciéndole algo. Remarcaba Pianesi.

ENTREVISTA A POLITO – PIANESI

