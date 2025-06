BM – lunes 9 de junio

CURSO GRATUITO DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS – MODALIDAD VIRTUAL La Dirección de Bromatología informa a la población en general que se encuentra abierta la inscripción al Curso Gratuito de Manipulación de Alimentos – modalidad virtual, que se realizará los días 1, 4 y 8 de julio de 14 a 15.30 horas. El curso consiste en 3 clases con asistencia obligatoria. Los requisitos necesarios para poder realizar el curso es contar con la aplicación ZOOM descargada en el celular o computadora y acceso a Internet. En caso de no contar con los medios puede realizarlo de manera presencial en la Secretaría de Educación ubicada en Alem y Gral. Paz, 1° piso. Según lo establece el Art. 21 del Código Alimentario Argentino, el mencionado curso es obligatorio para toda persona que realice actividades por la cual esté o pudiera estar en contacto con alimentos, en establecimientos donde se elaboren, fraccionen, almacenen, transporten y/o comercialicen alimentos o sus materias primas. El objetivo del mismo es dar a conocer los conceptos y principios generales de higiene a lo largo de la cadena alimentaria. Los interesados pueden inscribirse a través de la página web del área: https://lasflores.gob.ar/tramites/manipulaciondealimentos/; por correo electrónico a bromatologia@lasflores.gob.ar indicando los siguientes datos: Nombre completo, DNI, Nº de tel., localidad y correo electrónico o por vía telefónica a la Dirección de Bromatología al 442236 de lunes a viernes de 6 a 14 horas.

DESTACADO II ENCUENTRO DE ESCRITORES Y EXCELENTE DISERTACIÓN DEL FILÓSOFO TOMAS BALMACEDA Tal como estaba programado, durante el fin de semana se llevó a cabo en nuestra ciudad el II Encuentro Provincial de Escritores, un proyecto coordinado por la Dirección Municipal de Cultura. En la presentación oficial en el Salón Rojo del Palacio Municipal, el intendente Alberto Gelené, acompañado por el director de Cultura, Juan Bautista Saladino, y la directora de Políticas Educativas, Silveria Giménez, dio la bienvenida a todos los participantes y a los escritores y escritoras visitantes que se acercaron a nuestra ciudad para compartir esta interesante propuesta cultural. Luego, Saladino fue el encargado de invitar a cada uno de los referentes de las letras a compartir sus propuestas con el público; terminadas las ponencias se les entregó un certificado de reconocimiento por ser partícipes de esta segunda edición. Durante la jornada también hubo ronda de lecturas de autores locales. Leyeron sus escritos: Martín Dubor, Jimena Santángelo y Analía Damperat y además se escucharon las prosas de Jimena Pellejero, José Rodríguez, Pablo García Romero, Federico Batiz y Leandro Etchalús. En el Salón Blanco, hubo exposición y venta de libros. Fue impecable la disertación del filósofo y escritor argentino Tomas Balmaceda que, en su alocución, dio detalles marcados de su conocimiento sobre las acciones y nuevas vinculaciones humanas producto del desembarco tecnológico de la denominada Inteligencia Artificial. Balmaceda actualmente se desempeña como docente universitario en Argentina y en la Universidad de Salamanca en España y además es un destacado periodista en importantes medios de comunicación de nuestro país. En el cierre de esta primera jornada se presentó además Santi De Felipe quien compartió música de su autoría. La actividad del Segundo Encuentro de Escritores Ciudad de Las Flores se trasladó al día domingo donde se realizó una recorrida por sitios históricos de fuerte valor patrimonial de nuestra ciudad. La delegación de visitantes se trasladó luego al paraje rural Pardo, donde conocieron el Museo Bioy Casares y se interesaron sobre la vida de los escritores Adolfo Bioy Casares y Silvina Ocampo. En el final, compartieron un almuerzo realizado en Centro Recreativo Municipal “Néstor Kirchner”, lugar donde se mostraron agradecidos por la hospitalidad y la calidez humana que encontraron en Las Flores en cada una de las acciones que llevaron adelante. Con singular éxito, pasó el Segundo Encuentro de Escritores Ciudad de Las Flores.

BOX: NUEVO TRIUNFO POR NOCAUT DE KARIM CRUCCE La Secretaría de Deportes y Cultura hace mención a la victoria por nocaut en el primer round de Karim Crucce (97,600 Kg.) sobre Leandro Iván Da Rosa (Posasdas, Misiones; 108,300 Kg.), en el marco de un combate encuadrado en la categoría pesados a cuatro rounds que se disputó el pasado sábado en la Federación Argentina de Box (FAB). El florense desde el comienzo buscó trabajar en las zonas blandas y conectó un par de golpes certeros antes de lograr la definición, que llegó a través de un preciso gancho de izquierda al cuerpo que mandó a la lona a Da Rosa y no pudo continuar con la contienda. De esta manera Karim, quien estuvo acompañado en el rincón por su padre Walter Javier Crucce, sumó su segunda victoria en el profesionalismo.

LA ESCUELA MUNICIPAL DE AJEDREZ SE PRESENTÓ EN PEHUAJÓ Benjamín Buiraz, representando a la Escuela Municipal de Ajedrez, al obtener el tercer puesto en la categoría Sub 8 (26 inscriptos) fue el mejor florense clasificado en la cuarta etapa del Gran Prix del Centro de la Provincia de Buenos Aires, que se desarrolló ayer en el Club Argentino de Pehuajó. Intervinieron 213 aficionados al juego ciencia, donde los alumnos del profesor Mario Orlando lograron los siguientes puestos: en Sub 10 (34 inscriptos) Elson Calzada resultó sexto, mientras que en Sub 12 (27 ajedrecistas) Lucas Lerra clasificó decimocuarto. En Sub 15 (51 jugadores): 8°) Tomás Espíndola, 10°) Gael Benavídez, 19°) Juan Ignacio Barreto y 46°) Thiago Ipucha. Sub 18 (26 participantes): 9°) Tiano Puente, 14°) Bautista Pires, 16°) Román Eluchanz, 17°) Bruno Castellá, 24ª) Lara Vitale y 26°) Samuel Marcus. Libres: (51 competidores): 27°) Mario Orlando y 32ª) Ana Laura Orlando. La próxima fecha se disputará el domingo 20 de julio en la ciudad de Azul.

HOCKEY: CON GOL DE VICTORIA FALASCO, LAS LEONAS DERROTARON A ESPAÑA La Secretaría de Deportes y Cultura destaca la participación de Victoria Falasco con la Selección Argentina de Hockey en la segunda mitad de la FIH Pro League 2024-25, donde ayer en Valencia anotó su primer gol que le permitió ganarle 2 a 0 a España. Con este triunfo, Las Leonas logran imponerse nuevamente, consolidando su posición en el segundo puesto de la tabla por detrás de Países Bajos y de esta manera se acercan a la clasificación directa al Mundial 2026. Desde el inicio, el equipo dirigido por Fernando Ferrara mostró solidez y paciencia para dominar el juego, ante un rival que ya habían estudiado en el primer partido que golearon por 6 a 0. Tras una primera mitad de pocas situaciones de riesgo, Argentina abrió el marcador cerca del descanso con una gran asistencia de Sofía Poy Toccalino que Victoria Falasco, arrojándose al piso para anticipar de manera inteligente a su marcadora, convirtió en gol. En el tercer cuarto, la superioridad del conjunto nacional se intensificó y Brisa Bruggesser amplió la ventaja, luego de una jugada combinada con Majo Granatto y Zoe Díaz para cerrar el encuentro con un claro 2 a 0. Con el resultado asegurado, en el último tramo del partido Las Leonas administraron la posesión y evitaron cualquier intento de reacción de las dueñas de casa. Los próximos compromisos serán en Londres frente a Inglaterra (14 y 15 de junio) e India (17 y 18 de junio), y en Berlín frente a China (21 y 22 de junio).

About The Author