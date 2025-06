Policiales: hechos del fin de semana

HURTO EN UNA VIVIENDA DE LAS FLORES, INVESTIGAN EL HECHO En la mañana de hoy lunes se recibió denuncia por parte de un ciudadano de nuestra ciudad quien manifestó que autores ignorados ingresaron a su vivienda ubicada en Avda. Vidal N° 342, entre las 20:00 hs del día anterior y las 03:00 hs de hoy, momentos en que no había moradores presentes. Los autores del hecho habrían accedido a la propiedad mediante la apertura de un postigo y una ventana, sin provocar daños visibles y sustrajeron del interior del dormitorio una importante suma de dinero. Según refirió la víctima, el dinero era producto de una reciente operación comercial. El inmueble no cuenta con cámaras de seguridad, y el interior fue hallado revuelto. Se encuentra trabajando en la investigación el Grupo Técnico Operativo (GTO) de la Estación de Policía Comunal, en colaboración con la Delegación de Policía Científica Azul, la Sub DDI Las Flores y el Centro de Monitoreo local, bajo las directivas del Dr. Pablo Iparraguirre, titular de la Ayudantía Fiscal Las Flores.

ENCUBRIMIENTO, VIOLACIÓN DE DOMICILIO y DESOBEDIENCIA En horas de la tarde del sábado personal de la Estación de Policía Comunal de Las Flores logró interceptar y aprehender a tres individuos tras una persecución iniciada por efectivos de Gendarmería Nacional Argentina quienes no lograron completar el procedimiento. El hecho se originó a las 19:00hs, cuando un llamado alertó sobre la evasión de dos motociclistas ante un control de GNA en el kilómetro 184 de la Ruta Nacional N° 3. La persecución culminó en inmediaciones de Avda. Independencia y Martín Fierro, donde personal policial constató el abandono de una motocicleta marca Honda Wave, la cual presentaba pedido de secuestro activo por hurto en la localidad de Cañuelas. A raíz de las tareas investigativas llevadas a cabo por personal policial se logró ubicar una segunda motocicleta de similares características también con pedido de secuestro activo por hurto en Ezeiza, en un domicilio de Avda. Alvear N° 158. Allí se procedió a la aprehensión de Martín COLUNGA, de 24 años, quien tenía el rodado en su poder. Minutos más tarde, en inmediaciones del lugar, se intentó identificar a dos sujetos con características coincidentes con las aportadas por personal de GNA. Ambos intentaron darse a la fuga a pie, ingresando sin autorización al domicilio de una vecina en Avda. Independencia al 300 siendo rápidamente reducidos por el personal actuante. Los mismos fueron identificados como Bautista GAUNA ALEGRE y Uriel JAVIER, ambos de 22 años. Por disposición del magistrado interviniente, se cumplimentaron las actuaciones de rigor, permaneciendo los aprehendidos alojados en el sector de calabozos de esta dependencia.

APREHENDIDO POR DESOBEDIENCIA Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD En horas de la tarde de ayer domingo, personal de la Estación de Policía Comunal Las Flores procedió a la aprehensión de Facundo CAPUTO, de 20 años, en calle Moreno entre Azul y Av. Alvear, luego de que el mismo se opusiera al secuestro de su motocicleta, marca Brava, 150 cc, que circulaba sin dominio colocado, sin seguro, sin licencia, entorpeciendo el accionar policial con todo tipo de agresiones verbales. Durante el procedimiento, el individuo se resistió físicamente, sujetando el rodado e intentando retirarlo por la fuerza del lugar, motivo por el cual fue reducido y trasladado a la dependencia policial, donde quedó alojado en el sector de calabozos. Se labraron actuaciones por Desobediencia y Resistencia a la Autoridad, con intervención de la Ayudantía Fiscal local. Asimismo, se confeccionó infracción a la Ley Nacional de Tránsito 24.449, por violaciones a los artículos 30 inc. D, 40 inc. A, B, C, D y J, y 47 inc. A, así como el Art. 3 de la Ordenanza Municipal 2645/13, por circular sin licencia, sin cédula, sin seguro, sin patente, sin casco y sin luces reglamentarias. El procedimiento fue avalado por el magistrado interviniente, quien dispuso la notificación de la formación de causa conforme Art. 60 del C.P.P.

APREHENDIDO POR OCACIONAR DISTURBIOS EN ESTADO DE EBRIEDAD Durante la madrugada del domingo, personal de la Estación de Policía Comunal Las Flores procedió a la detención de Fernando RODRÍGUEZ, de 32 años, quien se encontraba en la vía pública provocando disturbios y alterando el orden en evidente estado de ebriedad. El hecho ocurrió en calle Pueyrredón, entre Avda. San Martín y Av. Carmen. El sujeto fue trasladado a la dependencia, donde quedó alojado en el sector de calabozos, en el marco de una contravención por Infracción a los artículos 72 y 74 inciso “A” del Decreto Ley 8031/73. Se cumplimentaron los recaudos legales y se dispuso la declaración indagatoria contravencional para el día 13 de junio de 2025 a las 10:00hs., en sede policial.

INFRACCIONES AL TRÁNSITO En el marco de los operativos preventivos dispuestos por la superioridad, personal de la Estación de Policía Comunal Las Flores procedió al secuestro de una motocicleta marca Honda XR 250 c.c., dominio A-133-MHM, en la intersección de Av. Sarmiento y Av. Pte. Perón. El conductor, identificado como Santiago Agustín CIFARELLI, de 19 años, fue interceptado y se constató que circulaba sin espejos retrovisores, sin luces reglamentarias, sin licencia de conducir, sin cédula verde ni seguro obligatorio, en infracción a los artículos 30 inc. D, 40 inc. A, B, C, J y 47 inc. A de la Ley 24.449. La motocicleta fue secuestrada y puesta a disposición del Juzgado de Faltas local, a cargo del Dr. Genusso.

