BM – martes 11 de noviembre

ULTIMA FECHA DEL 11º ENCUENTRO DE COROS CIUDAD DE LAS FLORES El próximo viernes 14 de noviembre dará comienzo a la última fecha de las tres programadas del Encuentro de Coros Ciudad de Las Flores y sus parajes rurales en su undécima edición. Las jornadas corales, que se desarrollarán también los días sábado 15 y domingo 16, son organizadas por el profesor Miguel Ángel Polito y cuentan con un fuerte apoyo de la Dirección Municipal de Cultura. Arribarán a Las Flores las agrupaciones de voces: Coro Polifónico de Bolívar (Director: Vicente Pérez); Coro Ostinato, con su director Juan Concilio; Coro Voces para la Salud dirigido por Guillermo Masi; Coro Inofensiva Locura (Director: Juan Concilio) y la Agrupación Coral Atardecer bajo la dirección de Iván Lerchundi.

Con el Coro Municipal de Las Flores como anfitrión, la programación incluye un concierto inicial en el Templo Parroquial el día viernes, después de la recepción de la tarde en el Salón Rojo Municipal. Música, paseos y sabores para compartir es lo que avizora este encuentro que además contará con un taller coral a cargo de la Maestra Roxana Muñoz. Las actividades del día sábado incluyen también la visita y buenos momentos en el paraje rural de El Trigo.

Grandes espectáculos libres, gratuitos y abiertos para toda la comunidad.

HOCKEY: LA SÉPTIMA DE EL TALADRO ACCEDIÓ A LA SEMIFINAL La Secretaría de Deportes y Cultura hace mención a la participación de la séptima división del Club Atlético El Taladro en el Torneo Clausura de Hockey, que organiza la Federación Regional Cuenca del Salado. En la cancha de Las Cebras de Monte, el elenco florense goleó 8 a 1 a San Miguel de Las Heras con anotaciones de Renata Diz (3), Malena Peyré, Lola Patronelli (2), Juana García Romero y Lucía Queijeiro; y de esta manera logró el pasaporte a la instancia semifinal, donde el próximo sábado en el estadio de San Miguel de Las Heras, a partir de las 9 horas, enfrentará al club Belgrano.

